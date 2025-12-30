وكالات/ فلسطين أون لاين

نعى ناديا الفيصلي والوحدات "قطبا الكرة الأردنية"، أبو عبيدة الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، الذي أعلنت الكتائب استشهاده خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.

نشر نادي الفيصلي عبر حسابه في منصة إكس صورة للكوفية الحمراء الشهيرة لأبو عبيدة وزيه العسكري، وعلّق: "رحل الجسد وبقي الأثر.. سلامٌ على من مضى ثابتًا"

فيما شارك نادي الوحدات عبر صفحته الرسمية في فيسبوك رسماً كاريكاتيرياً يُبرز يد أبو عبيدة وسبّابته المرفوعة، في إشارة إلى خطاباته، وكتب: "اليوم، الصمت أعلى من أي خطاب، والدعاء هو اللغة الوحيدة التي لا تخذل".

ولقي نعي الناديين تفاعلاً واسعًا من جماهير كرة القدم في الأردن والعالم العربي، وسط إشادة كبيرة بالموقف.

وخلال حرب غزة، أظهرت الأندية الأردنية تفاعلاً ملحوظًا مع الأحداث، ونعَت شخصيات فلسطينية بارزة.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت استشهاد أبو عبيدة، كاشفة اسمه الحقيقي حذيفة سمير عبد الله الكحلوت، وكنيته "أبو إبراهيم"، مؤكدة أنه شغل منصب قائد إعلام القسام وصوتها الأبرز خلال الحرب.