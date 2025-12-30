الاحتلال يعتقل ثلاثة متضامنين أجانب من المغير شرق رام الله

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، ثلاثة متضامنين أجانب من قرية المغير شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اقتحم عزبة المواطن رزق أبو نعيم (عزبة أبو همام) في منطقة الخلايل جنوب المغير، واعتقل ثلاثة متضامنين أجانب من جنسيات بريطانية وأميركية وإيطالية، وذلك خلال وجودهم في العزبة لمساندة عائلة أبو نعيم التي تتعرض بشكل يومي لاعتداءات المستوطنين واستفزازاتهم.

وفي السياق، قام مستوطنون برعي مواشيهم في منطقة (الخلايل) جنوب قرية المغير، شمال شرق رام الله، ما تسبب بتسكير أغصانها وتدمير معظمها.

المصدر / وكالات