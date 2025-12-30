فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إبادةٌ مستمرة بحقّ الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال خلال عام 2025

الاحتلال يعتقل ثلاثة متضامنين أجانب من المغير شرق رام الله

"إسرائيل" تتسلّم طائرات F15 متطورة من واشنطن

الصحة تُحذِّر: مرضى السرطان في غزة يواجهون حكمًا بالإعدام البطيء

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

ترامب يطالب نتنياهو بتغيير سياسة الضفة الغربية ويوافق على المرحلة الثانية من خطة غزة

بينهم "أطباء بلا حدود".. الاحتلال يستهدف منظمات إنسانية عاملة في غزة والضفة

"كنيست الاحتلال" يطرح اليوم قانونًا يجيز فرض الإعدام على الأسرى الفلسطينيين

إصابة شاب برصاص الاحتلال شمال القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل ثلاثة متضامنين أجانب من المغير شرق رام الله

30 ديسمبر 2025 . الساعة 13:26 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، ثلاثة متضامنين أجانب من قرية المغير شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اقتحم عزبة المواطن رزق أبو نعيم (عزبة أبو همام) في منطقة الخلايل جنوب المغير، واعتقل ثلاثة متضامنين أجانب من جنسيات بريطانية  وأميركية وإيطالية، وذلك خلال وجودهم في العزبة لمساندة عائلة أبو نعيم التي تتعرض بشكل يومي لاعتداءات المستوطنين واستفزازاتهم.

وفي السياق، قام مستوطنون برعي مواشيهم في منطقة (الخلايل) جنوب قرية المغير، شمال شرق رام الله، ما تسبب بتسكير أغصانها وتدمير معظمها.

المصدر / وكالات
#اعتداءات المستوطنين #قرية المغير #ضم الضفة #متضامنون أجانب

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة