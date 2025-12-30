فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

بينهم "أطباء بلا حدود".. الاحتلال يستهدف منظمات إنسانية عاملة في غزة والضفة

"كنيست الاحتلال" يطرح اليوم قانونًا يجيز فرض الإعدام على الأسرى الفلسطينيين

إصابة شاب برصاص الاحتلال شمال القدس المحتلة

العليمي يعلن الطوارئ وينهي التحالف مع الإمارات.. والتحالف يقصف شحنات أسلحة بالمكلا

الاحتلال يهدم منزلًا في سلوان

مصر تدعو أفريقيا لرفض اعتراف "إسرائيل" بإقليم أرض الصومال

بينهم صحفية وأسرى محررون.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات بالضفة

"تُروَى للمرة الأولى".. شقيق أبو عبيدة يكشفُ جانبًا من تفاصيل حياته

خيام أغرقتها الأمطار وأخرى اقتلعتها الرياح.. تضرّر أكثر من ربع مليون نازح

بينهم "أطباء بلا حدود".. الاحتلال يستهدف منظمات إنسانية عاملة في غزة والضفة

30 ديسمبر 2025 . الساعة 11:00 بتوقيت القدس
...
"إسرائيل" تبدأ إجراءات إلغاء تراخيص منظمات دولية في غزة والضفة
ترجمة عبد الله الزطمة

باشرت حكومة الاحتلال إجراءات سحب تراخيص العمل من عدد من المنظمات الدولية العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بزعم إخفاقها في استكمال متطلبات التسجيل القانونية، واتهام بعض موظفيها بالتورط في "أنشطة إرهابية".

ووفق ما نشر موقع "يديعوت أحرنوت" فقد ذكرت مصادر رسمية أن فريقًا وزاريًا مشتركًا، تقوده وزارة شؤون الشتات ومكافحة ما يسمى "معاداة السامية"، شرع في إرسال إخطارات رسمية إلى أكثر من 12 منظمة دولية، من بينها منظمة "أطباء بلا حدود"، لإبلاغها بإلغاء تراخيصها اعتبارًا من الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، مع إلزامها بإنهاء أنشطتها بحلول الأول من مارس/آذار.

وأمهلت قوات الاحتلال هذه المنظمات مهلة تقارب عشرة أشهر لاستيفاء الشروط القانونية، بعد تمديد الموعد النهائي من 9 سبتمبر/أيلول إلى 31 ديسمبر/كانون الأول، إلا أن بعضها رفض تقديم قوائم كاملة بأسماء موظفيه الفلسطينيين لإخضاعهم للفحوصات الأمنية.

وسبق لتل أبيب أن اتخذت إجراءات مماثلة بحق وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، حيث أقر الكنيست (البرلمان) في 2024 بشكل نهائي حظر نشاطها في "إسرائيل".

وصعدت "إسرائيل" لاحقا إجراءاتها بحق الوكالة الأممية، حيث صدقت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على مشروع قرار يقضي بحظر تزويد مقرات الأونروا بالخدمات الأساسية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #أطباء بلا حدود #منظمات إنسانية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة