كنيست الاحتلال يصادق نهائيًا على قطع الكهرباء والمياه عن "أونروا"

صادق كنيست الاحتلال، نهائيًا على مشروع قانون يقضي بقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ليدخل حيز التنفيذ مباشرة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن "الكنيست صادق في القراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون لقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب أونروا".

وجرى التصويت بأغلبية 59 نائبًا من أصل 120، مقابل 7 صوتوا ضد مشروع القانون.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أقر الكنيست مشروع القانون، وأُحيل بعد التصويت إلى لجنة الخارجية والأمن لإعداده للتصويت في القراءتين الثانية والثالثة.

ويأتي القرار في وقت تتعاظم فيه حاجة الفلسطينيين إلى خدمات "أونروا"، بعد عامين من حرب إبادة جماعية شنتها "إسرائيل" على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وحتى دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين