لأول مرة منذ 25 عاماً.. تمديد اقتحام المستوطنين منطقة قبر يوسف

ترجمة عبد الله الزطمة

أعلن "الجيش الإسرائيلي"، بالتنسيق مع وزير الحرب يسرائيل كاتس وعضو (الكنيست) تسفي سوكوت، السماح بتمديد اقتحام المستوطنين منطقة قبر يوسف في مدينة نابلس ليشمل ساعات من النهار، حتى الساعة الثامنة صباحاً، وذلك اعتباراً من الأسابيع المقبلة، بعد أن كانت الزيارات تقتصر على ساعات الليل فقط.

ووفق ما نشر موقع "يديعوت أحرنوت"، يوم الاثنين، فإنه بموجب التفاهمات الجديدة، سيتمكن المستوطنون من البقاء في الموقع حتى الصباح، فيما سيسمح بدخول مجموعات إضافية اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً ولمدة ساعتين.

وأفادت مصادر في وزارة الحرب بأن التغيير لن يتطلب إعادة انتشار للقوات، إذ ستواصل الوحدات العسكرية التي تؤمّن الموقع ليلاً مهامها خلال ساعات الصباح.

ويُعد هذا التطور سابقة منذ إخلاء المدرسة الدينية في الموقع قبل 25 عاماً، في خطوة تأتي ضمن تفاهمات بين وزارة الحرب والجيش وقيادة المنطقة الوسطى، وبمشاركة جهات استيطانية.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن إمكانية تمديد الاقتحامات إلى ساعات النهار ستُدرس لاحقاً. كما كشفت تقارير إسرائيلية عن مبادرات من قبل المستوطنين لتعزيز الوجود اليهودي في الموقع، بما يشمل البقاء لفترات أطول، وربما إعادة إنشاء مدرسة دينية في المستقبل.

وتندرج هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات تقول الحكومة الإسرائيلية: إنها تهدف إلى "تغيير الواقع" في الضفة الغربية، في ظل تصاعد التحركات السياسية والاستيطانية خلال الفترة المقبلة.

المصدر / ترجمة فلسطين اون لاين