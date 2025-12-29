بينهم طفل وأسرى محررون.. حملة اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الاثنين، حملة اقتحامات واعتقالات في عدد من مناطق الضفة الغربية المحتلة، طالت شبانًا وأسرى محررين وطفلاً، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

ففي بلدة سلواد شمال شرق رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة وداهمت عدة منازل، واعتقلت ستة شبان، بينهم أسرى محررون، كما أعادت اعتقال الأسير المحرر عبد الله عباس من البلدة ذاتها، وعرف من المعتقلين: محمود صبح، وساجي بهاء حامد، ومأمون حامد، وأحمد ياســــين حامد، وعبد الله خضر عباس، وجمعة عوض حامد.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين ضياء حشاش من مخيم بلاطة، وأحمد الساحلي من محيط المخيم شرق المدينة، عقب مداهمة منزليهما. كما اعتقلت الأستاذ يونس حسن حسن عياش من قرية رافات غرب سلفيت، واعتقلت عبد سموح، وياسين الجولاني، وجاد الله عبد الحليم دعنا، وعدوان جويد دعنا خلال اقتحام مدينة الخليل، ومن بلدة بيت أمر شمال الخليل اعتقلت محمود علي سليمان أبو عياش.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل محمود حسين علي ديرية (16 عاما) من بلدة بيت فجار جنوب المحافظة.

بدوره، يؤكد مكتب إعلام الأسرى أن تصاعد حملات الاعتقال اليومية، خاصة بحق الأسرى المحررين والشبان، يعكس سياسة انتقامية ممنهجة ينتهجها الاحتلال بحق المجتمع الفلسطيني، في محاولة لكسر حالة الصمود واستهداف أي حالة نضالية أو اجتماعية فاعلة.

ويحذر المكتب من خطورة استمرار هذه السياسة، داعيًا المؤسسات الحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتها في فضح جرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى