تحرك عربي في مجلس الأمن ضد الاعتراف الإسرائيلي بـ"أرض الصومال"

متابعة/ فلسطين أون لاين

أدان مجلس جامعة الدول العربية بأشد العبارات، يوم الأحد، اعتراف "إسرائيل" بانفصال الإقليم الشمالي الغربي من " أرض الصومال"، داعيًا مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ موقف صارم تجاه القرار الإسرائيلي.

وجاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، عُقد في القاهرة بدعوة من الصومال وبدعم عدد من الدول الأعضاء، على خلفية الاعتراف الإسرائيلي "الباطل"، وفق وصف البيان.

وانعقد الاجتماع برئاسة المندوب الدائم لدولة الإمارات، وبمشاركة الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إلى جانب سفراء الدول الأعضاء المعتمدين لدى الجامعة.

وأكد البيان، أن الخطوة تأتي في إطار السعي لتحقيق أجندات سياسية وأمنية واقتصادية مرفوضة عربيًا بشكل قاطع، مشددًا أنها خطوة غير قانونية وتشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين.

وأكد المجلس رفضه المطلق لأي إجراءات قد تترتب على هذا الاعتراف، سواء تلك المرتبطة بمحاولات تسهيل مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني، أو باستباحة موانئ شمال الصومال بهدف إنشاء قواعد عسكرية فيها.

وطلب المجلس من الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط مخاطبة كل من رئاسة مجلس الأمن الدولي، والأمين العام لـ الأمم المتحدة، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، والدعوة إلى اتخاذ موقف حازم من الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال، بوصفه إجراءً يهدد الاستقرار الإقليمي والدولي.

وكان نتنياهو قد أعلن، أول من أمس الجمعة، اعتراف "تل أبيب" بما يسمى "جمهورية أرض الصومال" كدولة مستقلة، لتكون "إسرائيل" بذلك أول دولة تعترف رسميًا بالإقليم الذي أعلن انفصاله عن الصومال من جانب واحد عام 1991.

المصدر / الأناضول