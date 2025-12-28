نقابة: الاحتلال قتل 706 من أسر الصحفيين منذ حرب الإبادة بغزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 706 أشخاص من عائلات الصحفيين في قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ضمن سياسة ممنهجة تستهدف الصحفيين عبر عائلاتهم.

وأوضحت النقابة، في تقرير صادر يوم الأحد، أن الاستهداف لم يقتصر على قتل الصحفيين أو إصابتهم، بل شمل قصف منازلهم وأماكن نزوح عائلاتهم، ما أدى إلى استشهاد مئات الأطفال والنساء وكبار السن، وتحويل الصحفيين إلى شهود على فناء أسرهم.

وأشارت النقابة، إلى أن "عدد الشهداء من عائلات الصحفيين الفلسطينيين بلغ 436 شهيدًا عام 2023، و203 شهداء عام 2024، و67 شهيدًا عام 2025".

وقالت إن الوقائع الموثقة تبين أن الاستهداف اتخذ أشكالًا متعددة، أبرزها: قصف منازل الصحفيين بشكل مباشر، استهداف أماكن النزوح، تكرار القصف لمناطق معروفة بسكن الصحفيين وعائلاتهم.

ولفتت نقابة الصحفيين إلى ما سمته "تحولًا نوعيًا في سلوك الاحتلال، ضمن ثلاثة مستويات: من الاستهداف الفردي إلى الجماعي، تحويل الصحافة إلى خطر على الحياة الخاصة، تجفيف البيئة الحاضنة للإعلام".

وطالبت النقابة، بفتح تحقيق دولي مستقل، وتوفير حماية عاجلة للصحفيين الفلسطينيين وأسرهم، وإدراج هذه الجرائم ضمن ملفات الملاحقة القانونية الدولية.

وأكدت النقابة أن هذه الجرائم تسببت بصدمات نفسية عميقة للصحفيين، وتقويض حرية العمل الإعلامي، وخلق بيئة عمل شديدة الخطورة، في انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.