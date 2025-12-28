بالأسماء... الاحتلال يُفرج عن 10 أسرى من قطاع غزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أفرج جيش الاحتلال، يوم الأحد، عن 10 أسرى من قطاع غزة، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بعد أشهر عديدة من اعتقالهم في سجون أثناء عمليات التوغل البرية خلال حرب الإبادة الجماعية، عانوا فيها من سوء التغذية والتعذيب الجسدي الشديد.

وقالت مصادر محلية، بأن 10 أسرى وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدنية دير البلح وسط قطاع غزة، بعد أن أفرج عنهم الاحتلال".

وأفرجت سلطات الاحتلال عن نحو 1700 أسير من غزة في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي وقعت عليه حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، و"إسرائيل".

ووصل معظم المفرج عنهم آنذاك في حالة صحية متدهورة، وتحدث عدد منهم عن تعرضهم لتعذيب وتجويع وإهانة داخل سجون الاحتلال.

ولا يزال يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا أودى بحياة العديد منهم، وفقا لمنظمات حقوقية وفلسطينية.

أسماء 10 أسرى من قطاع غزة أفرجت عنهم قوات الاحتلال مساء اليوم من سجن "سديه تيمان":

الأسير أسامة عبد حافظ النجار (60 عامًا)، من سكان خانيونس الأسير رائد رمزي عمر عبد المنعم (20 عامًا)، من سكان معسكر جباليا الأسير حسام عبد الله محمد العبسي (40 عامًا)، من سكان مخيم الشاطئ الأسير محمد إياد سليمان مقداد (32 عامًا)، من سكان الشيخ رضوان الأسير حمزة حسين محمد أبو عميرة (34 عامًا)، من سكان جباليا الأسير رائد محمود عبد القادر العفيفي (45 عامًا)، من سكان تل الهوى الأسير فؤاد نافذ فؤاد الهبيل (30 عامًا)، من سكان الشاطئ الأسير علاء رجب رشاد الهسي (20 عامًا)، من سكان الشاطئ الأسير أحمد رشاد رجب الهسي (20 عامًا)، من سكان الشاطئ أسير طفل – 13 عامًا قامت عائلته باستلامه مباشرة على الطريق قبل وصوله إلى المستشفى

