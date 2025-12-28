إعلام الأسرى: تنكيل جماعي بالمعتقلين في سجن رامون الإسرائيلي

قال مكتب إعلام الأسرى، يوم السبت، إن سجن رامون الإسرائيلي شهد "تصعيدا خطيرا" خلال ديسمبر/ كانون الأول الجاري، شمل تنكيلا جماعيا بالأسرى الذين يعانون أوضاعا إنسانية صعبة مع دخول فصل الشتاء.

وذكر المكتب، في بيان، أن سجن "جانوت" (رامون) جنوبي "إسرائيل"، شهد خلال ديسمبر الجاري، "تنفيذ 3 حملات قمع متتالية بتاريخ 14 و16 و19 من الشهر".

كما جرى "اقتحام غرف الأسرى والاعتداء عليهم بالضرب والتنكيل الجماعي دون استثناء"، في ظل "استمرار ظروف العزل القاسية دون أي تحسينات"، وفق المكتب.

وأشار البيان، إلى حرمان الأسرى الفلسطينيين من "أبسط مقومات الحياة"، حيث يشكل "العزل الانفرادي خطرا متزايدا على حياة الأسرى".

وقال المكتب، إن الأسرى في السجن يعيشون "أوضاعا إنسانية صعبة مع دخول فصل الشتاء، حيث برودة شديدة وغياب الحد الأدنى من التدفئة، ونقص حاد في الملابس الشتوية".

وأوضح أن "كل أسير يمتلك فقط بطانيتين وجاكيت (سترة) واحد لا يكفيان لمواجهة البرد، مع غياب شبه كامل للملابس الداخلية الشتوية، وتفاقم المعاناة خلال ساعات الليل بسبب انخفاض درجات الحرارة".

وحذر المكتب، من "تأثيرات سلبية مباشرة على صحة الأسرى الجسدية وقدرتهم على الاحتمال، مع استمرار سياسة الإهمال المتعمد وعدم الاستجابة للاحتياجات الأساسية"، مشيرا إلى أن ما يجري في السجن الإسرائيلي من انتهاكات "إجراءات تنكيلية وعقاب جماعي ممنهج".

وحمّل مكتب إعلام الأسرى، "إسرائيل" المسؤولية الكاملة عن سلامة الأسرى، محذرا من "تداعيات خطيرة لاستمرار سياسة العزل والقمع"، مطالبا بـ"تدخل حقوقي وإنساني عاجل لوقف الجرائم داخل السجون" الإسرائيلية.

ووفق معطيات سابقة نشرها نادي الأسير الفلسطيني، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال 10 آلاف و800 حتى مطلع أغسطس/ آب الماضي، بينهم 49 أسيرة و450 طفلا.

وأوضح النادي أن العدد الإجمالي لا يشمل المعتقلين في معسكرات تابعة لجيش الاحتلال ومنهم أسرى من لبنان وسوريا.

المصدر / فلسطين أون لاين