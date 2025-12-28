فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

اعتقالات في إيطاليا بزعم تمويل "حماس" ومصادرة أموال وأصول جمعيات خيرية

باكستان: انخراطنا في قوة السلام الدولية لا يعني المشاركة بنزع سلاح حركة حماس

21 دولة عربية وإسلامية: اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" تهديد للسلم الدولي

المال الفلسطيني في الخارج.. وفرة مُعطَّلة واقتصاد يبحث عن الثقة

آرسنال يستعيد الصدارة سريعًا ويواصل مطاردة اللقب وسط ضغط من السيتي

سبعُ أرواحٍ أطفأتها الغارة.. منى وبناتها الخمس في سجلّ الغياب

المباحث الفنية بالشرطة توجه إرشادات للمواطنين للوقاية من الاحتيال الإلكتروني

الانهيار الاقتصادي في غزة.. بين الوهم والواقع الهش

وفاة طفل سقط في بئر مياه عميقة شمال قطاع غزة

قوات الاحتلال تعتقل شقيقي منفذ عملية بيسان والعفولة

اعتقالات في إيطاليا بزعم تمويل "حماس" ومصادرة أموال وأصول جمعيات خيرية

28 ديسمبر 2025 . الساعة 07:44 بتوقيت القدس
...
السلطات الإيطالية تقول إن العملية تمت بالتنسيق مع هيئات قضائية أوروبية

أعلنت السلطات الإيطالية، مساء يوم السبت، أنها أوقفت 9 أشخاص يعملون في جمعيات خيرية مقرها إيطاليا، بزعم تمويل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس".

وليست العملية الإيطالية الأولى من نوعها في أوروبا لملاحقة الجمعيات الخيرية بتهمة تمويل "حماس" بدفع من دولة الاحتلال الإسرائيلي، حيث واجهت جمعيات خيرية وشخصيات عامة في عدة دول أوروبية اتهامات مماثلة، انتهت بالبراءة، بالاعتذار أحيانا.

وقال الادعاء العام في مدينة جنوة شمال إيطاليا، إن المعتقلين متهمون بتمويل حركة حماس التي يصنفها الاتحاد الأوروبي حركة إرهابية، بحسب البيان.

ومن بين المعتقلين، رئيس جمعية الفلسطينيين في إيطاليا محمد حنون، ورائد داوود، ورائد صلاحات، وأبو عمر الحلو، وعادل أبو رواع، ورياض البستنجي، وياسر العسالي، وخليل أبو دية، بحسب تقارير إعلامية.

وقال بيان للشرطة الإيطالية أن المعتقلين حوّلوا ملايين الدولارات إلى جمعيات خيرية تابعة لحماس أو مرتبطة بها، مؤكدة أنها صادرت أصولا بملايين الدولارات.

وقالت الشرطة أن التحقيق في القضية بدأ بعد رصد معاملات مالية مشبوهة، قبل أن يتم توسيع نطاقه بالتعاون مع السلطات الهولندية ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي، بالتنسيق مع الهيئة القضائية الأوروبية "يوروجاست".

المصدر / وكالات
#حماس #الإرهاب #إيطاليا #جمعيات خيرية #مكافحة المافيا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة