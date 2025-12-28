اعتقالات في إيطاليا بزعم تمويل "حماس" ومصادرة أموال وأصول جمعيات خيرية

أعلنت السلطات الإيطالية، مساء يوم السبت، أنها أوقفت 9 أشخاص يعملون في جمعيات خيرية مقرها إيطاليا، بزعم تمويل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس".

وليست العملية الإيطالية الأولى من نوعها في أوروبا لملاحقة الجمعيات الخيرية بتهمة تمويل "حماس" بدفع من دولة الاحتلال الإسرائيلي، حيث واجهت جمعيات خيرية وشخصيات عامة في عدة دول أوروبية اتهامات مماثلة، انتهت بالبراءة، بالاعتذار أحيانا.

وقال الادعاء العام في مدينة جنوة شمال إيطاليا، إن المعتقلين متهمون بتمويل حركة حماس التي يصنفها الاتحاد الأوروبي حركة إرهابية، بحسب البيان.

ومن بين المعتقلين، رئيس جمعية الفلسطينيين في إيطاليا محمد حنون، ورائد داوود، ورائد صلاحات، وأبو عمر الحلو، وعادل أبو رواع، ورياض البستنجي، وياسر العسالي، وخليل أبو دية، بحسب تقارير إعلامية.

وقال بيان للشرطة الإيطالية أن المعتقلين حوّلوا ملايين الدولارات إلى جمعيات خيرية تابعة لحماس أو مرتبطة بها، مؤكدة أنها صادرت أصولا بملايين الدولارات.

وقالت الشرطة أن التحقيق في القضية بدأ بعد رصد معاملات مالية مشبوهة، قبل أن يتم توسيع نطاقه بالتعاون مع السلطات الهولندية ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي، بالتنسيق مع الهيئة القضائية الأوروبية "يوروجاست".

