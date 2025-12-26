فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

شهيدٌ وغاراتٌ جوية.. الاحتلال يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النَّار بغزَّة

خبراء: صمت واشنطن على الاستيطان دعم فعليّ لابتلاع الضَّفَّة والقدس

حماس: عملية العفولة تعبير عن الغضب الشعبي المتراكم ضد جرائم الاحتلال

وقف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى.. أبعاد سياسية تمس جوهر القضية

مقتل مستوطنين اثنين في عملية مزدوجة شمال فلسطين المحتلة

60 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

قتلى وإصابات بانفجار عبوة ناسفة في مسجد بحمص

مصر: نتنياهو يناور لعرقلة المرحلة الثانية من اتفاق غزة

الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم منزله في جبل المكبر

تخريج 168 طبيبًا بشهادة "البورد" في قطاع غزَّة

رد طبيعي على حرب الإبادة ...

الجهاد الإسلامي تشيد بعمليتي بيسان والعفولة

26 ديسمبر 2025 . الساعة 16:30 بتوقيت القدس
...
الجهاد الإسلامي تشيد بعمليتي بيسان والعفولة: رد طبيعي على حرب الإبادة
متابعة/ فلسطين أون لاين

أشادت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بالعمليتين البطوليتين اللتين نُفذتا ظهر اليوم في منطقتي بيسان والعفولة، وأسفرتا عن وقوع عدد من المستوطنين المحتلين بين قتيل وجريح.

وأكدت الحركة، في بيان صحفي صدر الجمعة، أن هذه العمليات تأتي ردًا طبيعيًا على سياسة الإجرام المتصاعدة التي ينتهجها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني في وطنهم، وتجسيدًا لإصرار الشعب على التمسك بأرضه وحقوقه الوطنية، رغم تصاعد عدوان الاحتلال وممارساته الإجرامية، بما تحمله من قتل وتهجير وتدمير ممنهج وتنكيل بالأسرى، إلى جانب حرب الإبادة ومخططات الطرد التي تمارسها حكومة الاحتلال واعتداءات المستوطنين المتواصلة.

وحمّلت الجهاد الإسلامي الحكومات والأنظمة مسؤولية تمادي الاحتلال في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وبحق شعوب المنطقة عمومًا، في ظل الصمت الدولي المستمر، وغياب ملاحقة مجرمي الحرب في كيان الاحتلال ومحاسبتهم على جرائمهم.

وجددت الحركة إشادتها بالعمليات البطولية، مؤكدة أن شعبنا الفلسطيني وقواه المقاومة لن تنال منه حملات القمع ولا الإجراءات التعسفية للاحتلال، وأن مسيرة المقاومة ستتواصل حتى انتزاع الحرية وتحقيق التحرير.

وقُتل مستوطنان اثنان وأصيب 6 آخرون دهسا وطعناً بمنطقة بيسان شمالي فلسطين المحتلة، في حادثة قالت شرطة الاحتلال إن منفذها من سكان الضفة الغربية.

وقالت مصادر فلسطينية، إن منفذ العملية شاب فلسطيني، دهس مستوطنًا، ثم ترجل من سيارته وطعن امرأة، مشيرة إلى أنه أصيب برصاص الاحتلال قبل اعتقاله.

#الجهاد الإسلامي

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة