"الصحة العالمية" تحذِّر: نصف المرافق الطبية بغزَّة تعمل جزئيًا

قالت منظمة الصحة العالمية، إن نصف مرافق غزة الصحية تعمل بشكل جزئي في ظل نقص حاد بالأدوية والمعدات.

وحذرت الصحة العالمية في بيان لها، يوم الجمعة، من اقتراب انهيار إنساني بغزة نتيجة تدمير البنية التحتية وتراجع الأمن الغذائي.

وأشارت إلى تهديد سوء تغذية حاد للأطفال والنساء الحوامل، موضحةً أنّ أكثر من 100 ألف طفل و37 ألف امرأة حامل ومرضع مهددون بسوء تغذية حاد.

وطالبت الصحة العالمية بإدخال عاجل وغير مشروط للإمدادات الطبية لإنقاذ الأرواح.

وفي وقت سابق، أطلقت وزارة الصحة في قطاع غزة تحذيرا بشأن نقص مخزون الأدوية والمستهلكات الطبية، مما ينذر بكارثة صحية وشيكة إذا لم يتم تدارك الأمر، في ظل تواصل تعنت الاحتلال وعدم السمتخ بإدخال الأدوية والمعدات الطبية.

المصدر / فلسطين أون لاين