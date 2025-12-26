الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في جنين ونابلس

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة، حملة اقتحامات واعتقالات في مناطق شمال الضفة الغربية المحتلة، طالت شيخًا وشبانًا، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

ففي بلدة يعبد جنوب غرب جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشيخ الضرير عز الدين عمارنة بعد اقتحام منزله وتخريب محتوياته. كما اعتقلت الشاب عدي صلاحات خلال اقتحام منطقة جبل أبو ظهير في مدينة جنين.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مجاهد السلوادي خلال اقتحام قرية تل جنوب غرب المدينة.

بدوره قال مكتب إعلام الأسرى: إن اعتقال شيخ ضرير واقتحام منازل المواطنين وتخريب محتوياتها يعكس مستوى الانحدار الذي وصلت إليه سياسات الاحتلال، والتي لا تراعي أي اعتبارات إنسانية أو قانونية.

ويؤكد مكتب إعلام الأسرى أن استمرار هذه الانتهاكات اليومية بحق المدنيين في الضفة الغربية المحتلة يستوجب تحركًا جادًا لوقف سياسة الاعتقالات التعسفية، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق أبناء شعبنا.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى