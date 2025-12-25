مستوطن يدهس فلسطينيا أثناء أدائه الصلاة شرقي رام الله

متابعة/ فلسطين أون لاين

أُصيب شاب فلسطيني، عصر الخميس، برضوض بعد أن دهسه مستوطن أثناء أدائه صلاة العصر قرب مدخل بلدة دير جرير شرقي رام الله، في ظل اعتداءات متواصلة نفذها مستوطنون شملت إغلاق مدخل البلدة ورشق المنازل والمواطنين بالحجارة.

وأفادت مصادر محلية بأن المستوطن هاجم الشاب بمركبة زراعية ودهسه قبل أن يهدده بالمغادرة، فيما نُقل المصاب لتلقي العلاج. وأوضحت المصادر أن التوتر في المنطقة تصاعد منذ ساعات الصباح عقب اقتحام مستوطنين محيط البلدة ورعي الأبقار بين المنازل، ما أدى إلى مواجهات مع الأهالي.

وفي سياق متصل، شهدت مناطق عدة في الضفة الغربية اعتداءات مماثلة، شملت اقتحام مستوطنين لمحيط منازل في سعير شمال الخليل، وتحطيم مركبة قرب حاجز زعترة جنوبي نابلس، واحتجاز مواطنين في مسافر يطا واعتقال شقيقين هناك.

كما هاجم مستوطنون تجمعًا سكنيًا في منطقة الجور شرقي دوما، وشرعوا بحراثة أراضٍ قرب منازل المواطنين في بلدة رمون، إلى جانب أعمال تجريف ومنع مزارعين من حراثة أراضيهم في مناطق مختلفة جنوبي نابلس وجنوبي الخليل، فيما أعاد مستوطنون بناء بؤرة استيطانية شمالي القدس.

وفي رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الاحتلال عدة مواقع، بينها مطعم ونادٍ رياضي، دون الإبلاغ عن اعتقالات.