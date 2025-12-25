إعلام الأسرى: الصحفي "الحلبي" يواجه ظروفًا اعتقالية قاسية في "جانوت"

أفاد مكتب إعلام الأسرى بأن الصحفي الأسير مؤمن الحلبي من غزة يواجه ظروفا اعتقالية قاسية داخل سجن جانوت "رامون"، نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمّد التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال بحقه.

وأوضح المكتب في بيان صحفي، الخميس، أن الأسير يعاني من تجلطات في قدمه اليسرى منذ عدة أشهر وقد تلقّى العلاج لفترة محدودة، قبل أن تقوم إدارة السجن مؤخرًا بقطع الدواء عنه بشكل متعمد، ما أدى إلى تفاقم حالته الصحية وصعوبة في الحركة والمشي في ظل غياب أي متابعة طبية حقيقية.

وأشار إلى أن الصحفي الأسير مؤمن الحلبي يتعرض لظروف اعتقال قاسية تشمل سوء التغذية العامة وتقليص الفورة وعدم الانتظام في إخراج الأسرى إلى الساحة إلى جانب الاقتحامات والقمعات الدورية التي تنفذها قوات الاحتلال داخل القسم.

ومع دخول فصل الشتاء، يعاني الأسير من البرد الشديد وقلة الملابس الشتوية إذ لا يمتلك سوى بطانيتين وجاكيت واحد إضافة إلى نقص حاد في الملابس الأساسية، في انتهاك واضح لأبسط المقومات الإنسانية داخل السجون.

كما أفاد المكتب بوجود حرمان متعمد من توفير القرآن الكريم بشكل دائم، في اعتداء مباشر على الحقوق الدينية للأسرى.

وأكد مكتب إعلام الأسرى أن ما يتعرض له الصحفي الأسير مؤمن الحلبي يأتي في سياق سياسة ممنهجة تستهدف الكلمة الحرة والعمل الصحفي عبر الاعتقال والتنكيل والإهمال الطبي في محاولة لكسر إرادته وإسكات الحقيقة.

و يحمّل المكتب الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الصحفي الأسير الحلبي وسلامته، مطالبًا المؤسسات الحقوقية والإعلامية المحلية والدولية بالتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات وضمان إعادة العلاج فورًا، وتأمين حقوقه الكاملة كأسير وصحفي.

المصدر / فلسطين أون لاين