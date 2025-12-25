"العودة الصحية": استمرار قطع الاحتلال إمدادات السولار يعرقل عمل المنظومة الطبية بغزة

أكد المدير العام لجمعية العودة الصحية والمجتمعية رأفت المجدلاوي، أن استمرار قطع الاحتلال إمدادات السولار يعرقل سير عمل المنظومة الصحية في قطاع غزة.

وقال المجدلاوي في تصريحات صحفية، يوم الخميس، إن الاحتلال هو المسؤول الأول عن انقطاع مادة السولار في قطاع غزة.

وأشار إلى أنَّ قطع السولار عن المؤسسات الصحية يعني حرمان آلاف الفلسطينيين من الخدمات الطبية.

وأكدت مصادر طبية خلال الأيام الماضية، أنّ الاحتلال الإسرائيلي يتعمد افتعال أزمة وقود في قطاع غزة بشكل متكرر، مشيرةً إلى أنّ القطاع الصحي يُواجه العديد من التحديات الكبرى بعد وقت إطلاق النار أبرزها أزمة نقص الوقود.

ويهدّد ذلك بوقف إجراء العمليات الجراحية المنقذة للحياة، كما يُهدّد العمل في أقسام الطوارئ وغسيل الكلى وحضانات الأطفال والخدج.

كما يؤدي نقص الوقود إلى توقف محطات الأكسجين ممّا يُهدّد حياة مرضى العناية المركزة.

وبلغت شحنات الوقود الواردة إلى قطاع غزة منذ بدء وقف إطلاق النار حتى 21 ديسمبر الجاري، 394 شاحنة فقط من أصل 3,650 شاحنة وقود يفترض دخولها، بمتوسط 5 شاحنات يومياً من أصل 50 شاحنة مخصصة وفق الاتفاق، أي بنسبة التزام لا تتجاوز 10%، وهو ما يُبقي المستشفيات والمخابز ومحطات المياه والصرف الصحي في حالة شبه شلل، ويضاعف معاناة السكان المدنيين، وفقًا لبيان المكتب الإعلامي الحكومي.

المصدر / فلسطين أون لاين