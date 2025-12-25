مستوطنون يحرقون جرافة في أحد محاجر جنوبي بيت لحم

أحرق مستوطنون، فجر يوم الخميس، باجراً في أحد محاجر بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين اقتحموا منطقة محاجر "خلة حجي" شرق البلدة، وأحرقوا جرافة "باجر" يعود لعائلة الطويل، ما ألحق أضراراً مادية كبيرة بالمعدة.

وتتعرض بلدة بيت فجار ومحيطها، لا سيما المناطق الشرقية القريبة من المحاجر والأراضي الزراعية، لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين، تتنوع بين إحراق ممتلكات، وتخريب معدات، والاعتداء على العمال والمزارعين، في سياق تصاعد الانتهاكات بحق المواطنين ومصادر رزقهم، وسط حماية من قوات الاحتلال.

المصدر / وكالات