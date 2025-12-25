وفد من "حماس" يختتم زيارةً إلى بغداد

اختتم وفدٌ قياديٌّ من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" زيارةً إلى العاصمة العراقية بغداد، أجرى خلالها سلسلة لقاءات مع قادةٍ ومسؤولين وشخصياتٍ سياسية عراقية.

وبحث الوفد، الذي ترأسه القيادي في الحركة أسامة حمدان، وضمّ المستشار الإعلامي لرئيس الحركة طاهر النونو، مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، والمستجدات السياسية والميدانية، والتطورات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وسبل التعامل معها.

وقدّم الوفد عرضًا للأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة، ولجرائم الاحتلال في الضفة الغربية والقدس، وما يتعرض له الأسرى، مؤكّدًا ضرورة تضافر الجهود لوضع حدٍّ لهذه الجرائم والعدوان المتواصل.

كما شدّد الوفد على عمق العلاقة التاريخية مع العراق، بكل مكوّناته السياسية والحزبية، وعلى مواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.

وجرى البحث في سبل دعم صمود الشعب الفلسطيني حتى استعادة حقوقه كاملة، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين