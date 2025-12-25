إصابة طفلة باعتداء للمستوطنين قرب الخليل

أصيبت طفلة فلسطينية، فجر يوم الخميس، بجراح، إثر اعتداءات ارتكبتها عصابات المستوطنين، في بلدة سعير، شمال شرقي مدينة الخليل.

وهاجمت عصابات المستوطنين المتطرفين، بعد منتصف الليل، منطقة الربيعة في بلدة سعير، واعتدت على منازل وممتلكات الفلسطينيين؛ ما تسبب بإصابة طفلة من عائلة شلالدة بجراح نُقلت على إثرها لمشافي الخليل للعلاج.

وأحرق المستوطنون عددًا من المركبات المدنية الفلسطينية وحطموا زجاج نوافذ المنازل في منطقة الربيعة، بحماية من قوات الاحتلال.

وأكدت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال قامت بتأمين انسحاب المستوطنين من بلدة سعير، في حين منعت طواقم الإسعاف، في البداية، من الوصول إلى موقع الاعتداء.

المصدر / فلسطين أون لاين