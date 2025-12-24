حماس تؤكِّد: انفجار رفح وقع في منطقة تسيطر عليها قوَّات الاحتلال

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكدت حركة المقاومة الاسلامية حماس، اليوم الأربعاء، أن الانفجار الذي وقع في منطقة رفح، وقع في المنطقة التي تسيطر عليها قوات الاحتلال بالكامل ولا يتواجد أي فلسطيني يعمل فيها.

وقالت الحركة، في بيان صحافي، "قد حذرنا مسبقا من وجود مخلفات الحرب في هذه المنطقة وغيرها، وإننا غير مسؤولين عنها منذ بدء تطبيق الاتفاق خاصة المخلفات التي زرعها الاحتلال نفسه في المنطقة".

ودعت حماس إلى إلزام الاحتلال بتطبيق ما وقّع عليه من اتفاقات وعدم اختلاق المبررات للاستمرار في التصعيد ومحاولات تخريب الاتفاق، لاسيما أن المقاومة تؤكد ولا تزال التزامها بالاتفاق والاستحقاقات المترتبة عليه.

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأربعاء، إصابة عدد من جنود الاحتلال جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت ناقلة عسكرية من طراز "نمر" في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأضافت أن الجنود أصيبوا خلال تحرك آلية عسكرية في المنطقة، وتم نقلهم إلى داخل الأراضي المحتلة لتلقي العلاج.

وفي هذا الإطار، ادعى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن المقاومة انتهكت الاتفاق عبر تفجير عبوة ناسفة أدت إلى إصابة ضابط في جيش الاحتلال، ملوّحًا بالرد "بما يناسب".

ويأتي هذا الحادث في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي خروقاته المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، إذ لا تزال مدينة رفح وأجزاء واسعة من قطاع غزة خاضعة لسيطرته العسكرية، خلافًا للاتفاق وبنوده، التي تنص في مرحلته الأولى على بقاء نحو 53% من مساحة القطاع تحت السيطرة "الإسرائيلية" مؤقتًا، تمهيدًا للانسحاب التدريجي مع تنفيذ المراحل الثلاث للاتفاق.

ومنذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، ارتكب الاحتلال مئات الخروقات الميدانية، شملت عمليات قصف وإطلاق نار وتوغلات عسكرية، ما أسفر عن استشهاد 406 فلسطينيين وإصابة ألف و 118 آخرين، وفق أحدث معطيات وزارة الصحة في قطاع غزة، في تأكيد متواصل على تنصل الاحتلال من التزاماته واستمراره في فرض وقائع ميدانية بالقوة.