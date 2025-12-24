"حماس" تنشر روايتها الثانية حول معركة "طوفان الأقصى".. "رابط الحصول على الرواية"

نشرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، روايتها الثانية حول "طوفان الأقصى" باللغتين العربية والإنجليزية بعنوان روايتنا: "طوفان الأقصى – عامان من الصمود وإرادة التحرير".

وبعد عامين من الإبادة والصمود، تتجلّى رواية "حماس" واضحةً جليّة: شعبٌ لا يُمحى، ومقاومةٌ باقية ولا تُهزم، وذاكرةٌ لا تُنسى. وإنّ الدولةَ الفلسطينيةَ المستقلّةَ، وعاصمتَها القدسُ، وعودةَ اللاجئينَ إلى أرضِهم، ليست حُلماً، بل هدفٌ تقره كل المواثيق الدولية والانسانية، واستحقاقٌ تاريخيٌّ وسياسيٌّ يفرضه شعبٌ صمد تحت الإبادة ولم ينكسر.

وتأتي هذه الرواية بثمانية فصول: الفصل الأول: الطوفان .. دوافع وسياقات، الفصل الثاني: طوفان الأقصى – يوم العبور المجيد (7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023)، الفصل الثالث: التحقيق في هجوم 7 أكتوبر – نعم لكشف الحقائق، الفصل الرابع: مسارُ الحربِ على غزة، الفصل الخامس: جهود حماس لوقف العدوان وخطة ترامب، الفصل السادس: إنجازات طوفان الأقصى، الفصل السابع: لا يمكن عزل حماس، الفصل الثامن: أولويات المرحلة.

للحصول على الرواية الثانية حول "طوفان الأقصى"، اضغط هنا

المصدر / فلسطين أون لاين