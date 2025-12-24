مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم 134 مستوطنا، يوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، أن 134 المستوطنين، إضافة إلى 18 عنصر من مخابرات وشرطة الاحتلال اقتحموا ساحات المسجد الأقصى صباح اليوم.

وخلال ما يسمى "عيد الحانوكاه" اليهودي، اقتحم المسجد الأقصى قرابة 2779 مستوطنًا من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا الطقوس والصلوات التلمودية والغناء والرقص في باحاته.

ويستغل الاحتلال فترات "الأعياد" المزعومة من أجل تمرير طقوسه التهويدية، وفرض التقسيم الزماني والمكاني في القدس المحتلّة والمسجد الأقصى، والتضييق والاعتداء على المرابطين والمصلين واستفزاز مشاعر الشعب الفلسطيني، وتحقيق صورة شكلية من "السيطرة الإسرائيلية" على كامل القدس المحتلّة.

المصدر / فلسطين أون لاين