"إعلام الأسرى": الاحتلال يصعِّد عمليات القمع داخل عزل الانفرادي بسجن "جانوت"

أفاد مكتب إعلام الأسرى بأن إدارة سجون الاحتلال صعّدت من عمليات القمع داخل أقسام العزل الانفرادي في سجن جانوت خلال شهر كانون الأول/ديسمبر حيث نفذت ثلاث حملات قمع متتالية بتاريخ 14 و16 و19 من الشهر ذاته بحق الأسرى.

وذكرت المصادر أن وحدات القمع اقتحمت غرف الأسرى في عزل سجن جانوت وشرعت بالاعتداء عليهم بالضرب والتنكيل الجماعي، دون استثناء يُذكر في ظل عدم تسجيل أي تحسينات على أوضاع العزل واستمرار الظروف القاسية ذاتها.

وأكدت المصادر أن وضع العزل في سجن جانوت بالغ الصعوبة وأن العزل الانفرادي بات يشكّل خطرًا متزايدًا على حياة الأسرى، إذ يتحول كل يوم يقضونه في العزل إلى معاناة مضاعفة بفعل الاعتداءات المتكررة والتنكيل والبرد القارس وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة الإنسانية.

وحمّل مكتب إعلام الأسرى الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة الأسرى في عزل سجن جانوت، محذرًا من التداعيات الخطيرة لاستمرار هذه السياسات.

وطالب المكتب المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل لوقف جرائم العزل والقمع داخل السجون.

المصدر / فلسطين أون لاين