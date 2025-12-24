فلسطين أون لاين

طقس فلسطين: أجواء باردة وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

24 ديسمبر 2025 . الساعة 08:49 بتوقيت القدس
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو يوم الأربعاء، غائمًا جزئيًا إلى صاف وباردًا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو غائمًا جزئيًا وباردًا، الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدًا الخميس: يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف وباردًا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والجمعة: يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف وباردًا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة.

واعتبارًا من ساعات الظهيرة تكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوقعت الأرصاد أن يكون الجو يوم السبت المقبل، غائمًا جزئيًا إلى غائم وباردًا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة.

وتبقى الفرصة مهيأة خلال ساعات النهار لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. 

