فتح باب التقديم لمنح حكومة بروناي دار السلام 2026/2027 للبكالوريوس والدراسات العليا

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن توفر عدد من المنح الدراسية المميزة في دولة بروناي دار السلام للعام الأكاديمي 2026/2027. تشمل هذه المنح تخصصات متنوعة لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا (الماجستير)، وذلك في أرقى الجامعات والمعاهد التقنية في السلطنة.

القائمة الكاملة للجامعات المشاركة:

تُقدم المنح في المؤسسات التعليمية المرموقة التالية:

- UBD: جامعة بروناي دار السلام (Universiti Brunei Darussalam).

- UNISSA: جامعة السلطان شريف علي الإسلامية.

- UTB: جامعة بروناي للتكنولوجيا.

- PB: بوليتكنيك بروناي.

- KUPU SB: كلية سيري بياوان الجامعية للتربية الدينية.

الشروط والمتطلبات الأساسية:

- اللغة الإنجليزية: يشترط إرفاق شهادة إثبات كفاءة (TOEFL أو IELTS).

- الدقة في التقديم: يجب مراجعة التخصصات والشروط الخاصة بكل جامعة بدقة عبر الرابط الرسمي قبل البدء.

- تنويه خاص لجامعة UBD: يتوجب على المتقدمين لجامعة (Universiti Brunei Darussalam) تعبئة الطلب الخاص بالجامعة إلكترونياً، وتسليم نسخة مطبوعة للوزارة.

طريقة التقديم والموعد النهائي:

1. لطلاب الضفة الغربية:

يتم تقديم الطلبات إلكترونياً، ثم تسليم نسخة ورقية من الطلب وكافة الوثائق المصدقة إلى مقر الوزارة في (رام الله - الماصيون) أو مكاتبها في (نابلس، الخليل).

2. لطلاب قطاع غزة (استثناء خاص):

نظراً للأوضاع الراهنة، يتم التقديم عبر:

تعبئة الطلب الإلكتروني الرسمي.

إرسال بريد إلكتروني يتضمن كافة الوثائق المطلوبة، مع توضيح (اسم الطالب، اسم المنحة، التخصص، وأرقام التواصل) إلى الإيميل المعتمد: [email protected]

ملاحظة هامة: الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو نهاية دوام يوم الأحد الموافق 15 فبراير 2026. أي طلب غير مكتمل سيتم استبعاده.

رابط ومعلومات التواصل:

للاطلاع على التخصصات والتقديم الإلكتروني: اضغط هنا للوصول للموقع الرسمي

