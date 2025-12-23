فلسطين أون لاين

فتح باب التقديم لمنح حكومة بروناي دار السلام 2026/2027 للبكالوريوس والدراسات العليا

23 ديسمبر 2025 . الساعة 11:47 بتوقيت القدس
...
صورة تعبيرية

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن توفر عدد من المنح الدراسية المميزة في دولة بروناي دار السلام للعام الأكاديمي 2026/2027. تشمل هذه المنح تخصصات متنوعة لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا (الماجستير)، وذلك في أرقى الجامعات والمعاهد التقنية في السلطنة.

القائمة الكاملة للجامعات المشاركة:

تُقدم المنح في المؤسسات التعليمية المرموقة التالية:

- UBD: جامعة بروناي دار السلام (Universiti Brunei Darussalam).

- UNISSA: جامعة السلطان شريف علي الإسلامية.

- UTB: جامعة بروناي للتكنولوجيا.

- PB: بوليتكنيك بروناي.

- KUPU SB: كلية سيري بياوان الجامعية للتربية الدينية.

الشروط والمتطلبات الأساسية:

- اللغة الإنجليزية: يشترط إرفاق شهادة إثبات كفاءة (TOEFL أو IELTS).

- الدقة في التقديم: يجب مراجعة التخصصات والشروط الخاصة بكل جامعة بدقة عبر الرابط الرسمي قبل البدء.

- تنويه خاص لجامعة UBD: يتوجب على المتقدمين لجامعة (Universiti Brunei Darussalam) تعبئة الطلب الخاص بالجامعة إلكترونياً، وتسليم نسخة مطبوعة للوزارة.

طريقة التقديم والموعد النهائي:

1. لطلاب الضفة الغربية:

يتم تقديم الطلبات إلكترونياً، ثم تسليم نسخة ورقية من الطلب وكافة الوثائق المصدقة إلى مقر الوزارة في (رام الله - الماصيون) أو مكاتبها في (نابلس، الخليل).

2. لطلاب قطاع غزة (استثناء خاص):

نظراً للأوضاع الراهنة، يتم التقديم عبر:

 تعبئة الطلب الإلكتروني الرسمي.

 إرسال بريد إلكتروني يتضمن كافة الوثائق المطلوبة، مع توضيح (اسم الطالب، اسم المنحة، التخصص، وأرقام التواصل) إلى الإيميل المعتمد: [email protected]

ملاحظة هامة: الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو نهاية دوام يوم الأحد الموافق 15 فبراير 2026. أي طلب غير مكتمل سيتم استبعاده.
رابط ومعلومات التواصل:

 للاطلاع على التخصصات والتقديم الإلكتروني: اضغط هنا للوصول للموقع الرسمي 

