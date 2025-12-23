منظمة إنقاذ الطفل: الكارثة الإنسانية في غزَّة لم تتنه رغم توقف الحرب

شددت منظمة إنقاذ الطفل على ضرورة فتح معابر غزة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مؤكدة أن الكارثة الإنسانية لم تنتهِ رغم توقف الحرب.

وقالت المنظمة في تصريحات صحفية للتلفزيون العربي، يوم الثلاثاء، إن "هناك حاجة ماسة لإدخال المنازل المتنقلة وملابس الشتاء وتحديدا للأطفال في ظل البرد القارس".

وأكدت، أن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة لم تتنه رغم توقف الحرب.

ويذكر، أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، حذر من أن أكثر من 100 ألف طفل و37 ألف حامل ومرضع في غزة قد يعانون من سوء تغذية حاد بحلول أبريل/نيسان 2026، مؤكدا أن التقدم المحرز في مكافحة المجاعة بالقطاع لا يزال "هشًا للغاية".

ويواصل الاحتلال تنصّله من التزاماته الواردة في الاتفاق وفي البروتوكول الإنساني، إذ لم يلتزم بالحدّ الأدنى من كميات المساعدات المتفق عليها، حيث لم يدخل إلى قطاع غزة خلال 73 يوماً سوى 17,819 شاحنة من أصل 43,800 شاحنة يفترض إدخالها، بمتوسط يومي 244 شاحنة فقط من أصل 600 شاحنة مقررة يومياً، أي بنسبة التزام لا تتجاوز 41%، ما أدى إلى استمرار النقص الحاد في الغذاء والدواء والمياه والوقود، وتعميق مستوى الأزمة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، وفقًا لبيان المكتب الإعلامي الحكومي.

وحذّر البيان من تفاقم أزمة غير مسبوقة نتيجة منع إدخال الخيام والبيوت المتنقلة والكرفانات ومواد الإيواء، ما أدى، بالتزامن مع المنخفضات الجوية الأخيرة، إلى انهيار 46 منزلاً ومبنىً متضرراً، واستشهاد 15 مواطناً جراء انهيارها فوق رؤوسهم، إضافة إلى وفاة طفلين بسبب البرد الشديد داخل خيام النازحين، وخروج أكثر من 125 ألف خيمة عن الخدمة، ما يهدد حياة أكثر من 1.5 مليون نازح.

المصدر / فلسطين أون لاين