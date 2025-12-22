"إعلام الأسرى": الأسيرات تعرضن للقمع في سجن الدامون 4 مرات خلال ديسمبر الجاري

فلسطين أون لاين

22 ديسمبر 2025 . الساعة 12:11 بتوقيت القدس
اقتحام قسم الأسيرات في "الدامون"

أفاد مكتب إعلام الأسرى بأن الأسيرات في سجن الدامون يتعرضن لتصعيد خطير ومتواصل، تمثّل في اقتحامات عنيفة للأقسام ونزع حجاب الأسيرات والاعتداء عليهن بالضرب، في انتهاك صارخ لكافة القوانين والأعراف الإنسانية.

وأوضح المكتب استنادًا إلى إفادات خاصة، أن قوات الاحتلال نفذت قمعًا وحشيًا استهدف غرف الأسيرات حيث جرى إخراجهن إلى الساحة وإجلاسهن على الأرض قسرًا ونزع الحجاب عنهن والاعتداء عليهن بالضرب خاصة على الأرجل إلى جانب استخدام الكلاب والقنابل الصوتية ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف الأسيرات وأكدت الإفادات أن هذا القمع هو الرابع خلال شهر كانون الأول/ديسمبر ودون أي مبررات.

وبيّنت الإفادات، أن الأسيرات يعانين من ظروف اعتقال قاسية، أبرزها شبابيك مفتوحة في أجواء شديدة البرودة ومياه باردة في الحمّامات وعدم انتظام “الفورة” التي تقل أحيانًا عن ساعة واحدة يوميًا.

كما أشارت إلى تردّي نوعية وكمية الطعام وعدم حدوث أي تحسّن، ما تسبب بفقدان ملحوظ في الوزن لدى عدد من الأسيرات.

وأضاف المكتب، أن هناك نقصًا حادًا في الاحتياجات النسوية رغم تكرار الطلبات دون أي استجابة من إدارة السجن، في إطار سياسة الإهمال المتعمد.

وحمَّل مكتب إعلام الأسرى سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة الأسيرات، محذرًا من خطورة استمرار هذا النهج القمعي، مطالبًا المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل لوقف الانتهاكات المتصاعدة بحق أسيرات سجن الدامون.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الأسيرات الفلسطينيات #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

