الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الجماعية إلى 70 ألفًا و937

أصدرت وزارة الصحة بغزة، يوم الاثنين، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إن ما وصل مستشفيات القطاع خلال الـ 48 ساعة الماضية، 12 شهيدًا من بينهم 4 شهداء جدد و8 شهداء تم انتشالهم من تحت أنقاض المنازل المدمرة، و7 إصابات.

وأشارت وزارة الصحة إلى وفاة 4 مواطنين نتيجة انهيار مبنى، مما يرفع عدد الضحايا نتيجة انهيار المباني بفعل المنخفض الجوي إلى 15 حالة.

وأوضحت، أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025)، بلغ إجمالي الشهداء 405، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 1,115

، بينما بلغ إجمالي الانتشال 649 شهيدًا.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 70,937 شهيدًا، و171,192 إصابةً.

وذكرت، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.





المصدر / فلسطين أون لاين