فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تحذيرات أممية من سوء تغذية حاد في قطاع غزَّة

أطباء بلا حدود: إجراءات الاحتلال في غزة تهدد العمل الإنساني

عائلات قتلى 7 أكتوبر تطلق "أسبوع الغضب" وتتظاهر أمام مكتب نتنياهو

شهيدان وقصفٌ جويٌّ ومدفعيٌّ.. الاحتلال يواصل خروقاته في قطاع غزَّة

"إعلام الأسرى": الأسيرات تعرضن للقمع في سجن الدامون 4 مرات خلال ديسمبر الجاري

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

انطلاق الحملة التشريعية للائتلاف.. 4 مشاريع قوانين مثيرة للجدل على جدول أعمال "الكنيست"

"أونروا": نواجه منذ عامين حملة تضليل إعلامي منسَّقة

الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الجماعية إلى 70 ألفًا و937

الذهب يسجل قمة قياسية جديدة متجاوزا 4400 دولار للأوقية

الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الجماعية إلى 70 ألفًا و937

22 ديسمبر 2025 . الساعة 11:05 بتوقيت القدس
...
مواطنون يحاولون انتشال شهداء من تحت أنقاض منزل دمره الاحتلال بغزة

أصدرت وزارة الصحة بغزة، يوم الاثنين، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إن ما وصل مستشفيات القطاع خلال الـ 48 ساعة الماضية، 12 شهيدًا من بينهم 4 شهداء جدد و8 شهداء تم انتشالهم من تحت أنقاض المنازل المدمرة، و7 إصابات.

وأشارت وزارة الصحة إلى وفاة 4 مواطنين نتيجة انهيار مبنى، مما يرفع عدد الضحايا نتيجة انهيار المباني بفعل المنخفض الجوي إلى 15 حالة.

وأوضحت، أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025)، بلغ إجمالي الشهداء 405، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 1,115
، بينما بلغ إجمالي الانتشال 649 شهيدًا.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 70,937 شهيدًا، و171,192 إصابةً.

وذكرت، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة