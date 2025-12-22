الاحتلال ينفِّذ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة في عدد من محافظات الضفة الغربية المحتلة، طالت فتية وشبانًا وأسرى محررين، ترافقت مع اقتحامات عنيفة للمنازل وتخريب محتوياتها.

ففي مدينة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الفتيين يوسف بسام جبارة وعبود ياسين، خلال اقتحام المدينة.

وفي مدينة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الفنان جعفر شحادة من منزله، كما اعتقلت الأسير المحرر منذر عاشور وشقيقه غسان عاشور بعد اقتحام منزليهما وتخريب محتوياتهما، إضافة إلى اعتقال الشبان حسين أبو شنب، ومهند نجدي، وعبد الرؤوف نجدي من منازلهم في الحي الشرقي للمدينة، إلى جانب اعتقال الشاب ربيع رائد زيدان.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سيلة الظهر واعتقلت أربعة أشقاء وهم: محمود، وأحمد، وعمران، ومحمد فالح حنتولي، كما اعتقلت من بلدة عرابة كلًا من: آدم الحمران، وقصي الرحال، وطارق عارضة.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين محمد رائد السلايمة من مدينة الخليل، وتيسير عاهد أبو سندس من قرية أبو العسجا جنوب غرب المدينة، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما، والاعتداء عليهما بالضرب.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددًا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

بدوره أكد مكتب إعلام الأسرى أن هذه الحملة الواسعة تعكس تصعيدًا خطيرًا في سياسة الاعتقال الجماعي التي ينتهجها الاحتلال، لا سيما بحق الأسرى المحررين والفتية، في إطار محاولاته المستمرة لكسر الحاضنة الشعبية وبثّ الخوف في صفوف المواطنين.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى