شهيد وقصفٌ جويٌّ ومدفعيٌّ.. الاحتلال يواصل خروقاته في قطاع غزَّة

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي"، خروقاته الواضحة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي مخلفًا شهداء وإصابات، فيما لا يزال ينفذ عمليات نسف لمنازل المواطنين، بالإضافة لانتهاكاته في تنفيذ البروتوكول الإنساني وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، الأمر الذي فاقم معاناة أهالي القطاع.

ارتقى شهيد، صباح يوم الاثنين، بنيران مسيّرة للاحتلال في منطقة الخط الأصفر بحي الشجاعية في غزة.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي الحربي، غارات عنيفة على مدينتي خانيونس ورفح، فيما تواصل القصف المدفعي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأطلقت طائرة مروحية إسرائيلية نيرانها تجاه مناطق شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما فتحت الطائرات المروحية نيرانها المكثفة على مناطق شرقي المدينة، بينما أطلق طيران الاحتلال نيرانه بالتزامن مع قصف مدفعي غربي رفح.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025)، بلغ إجمالي الشهداء401، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 1,108، بينما بلغ إجمالي الانتشال 641 شهيدًا، وفقًا لتقرير الصحة. و

أعلنت وزارة الصحة بغزة، ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 70,925 شهيدًا 171,185 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وذكرت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين