حماس: خطة تشريع 19 مستوطنة في الضفة تكريسٌ لسياسة الضم الزاحف

21 ديسمبر 2025 . الساعة 20:36 بتوقيت القدس
شعار حركة المقاومة الإسلامية (حماس)
متابعة/ فلسطين أون لاين

أكد عضو المكتب السياسي ومسؤول مكتب شؤون القدس في حركة “حماس” هارون ناصر الدين، أن مصادقة المجلس الوزاري المصغر في حكومة الاحتلال على خطة لتشريع 19 مستوطنة في الضفة الغربية، تمثل خطوة استعمارية جديدة تُكرّس سياسة الضم الزاحف، وتستهدف نهب الأرض الفلسطينية وفرض وقائع قسرية على حساب الحقوق التاريخية والقانونية لشعبنا.

وشدد ناصر الدين اليوم الأحد، على أن هذا القرار وممارسات الاحتلال ومستوطنيه الإجرامية، يكشف إصرار حكومة الاحتلال على توسيع الاستيطان باعتباره أداة مركزية للتهجير.

وحذر من خطورة الاقتحامات المتصاعدة للمسجد الأقصى المبارك، وما يرافق ذلك من تدنيس متعمّد لحرمة المقدسات واستفزاز لمشاعر المسلمين، في إطار سياسة ممنهجة لتهويد القدس وتغيير طابعها الديني والتاريخي.

وأكد القيادي في الحركة أن الاستيطان واقتحامات الأقصى وجهان لسياسة واحدة تقوم على العدوان والتهويد، مطالبا المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عملية وفورية لوقف الاستيطان وحماية المقدسات، ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المتواصلة.

