بالأسماء... الاحتلال يُفرج عن 6 أسرى من قطاع غزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أفرج جيش الاحتلال، اليوم الأحد، عن 6 أسرى من قطاع غزة، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بعد أشهر عديدة من اعتقالهم في سجون أثناء عمليات التوغل البرية خلال حرب الإبادة الجماعية، عانوا فيها من سوء التغذية والتعذيب الجسدي الشديد.

وقالت مصادر محلية، بأن 6 أسرى وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدنية دير البلح وسط قطاع غزة، بعد أن أفرج عنهم الاحتلال".

وأفرجت سلطات الاحتلال عن نحو 1700 أسير من غزة في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي وقعت عليه حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، و"إسرائيل".

ووصل معظم المفرج عنهم آنذاك في حالة صحية متدهورة، وتحدث عدد منهم عن تعرضهم لتعذيب وتجويع وإهانة داخل سجون الاحتلال.

ولا يزال يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا أودى بحياة العديد منهم، وفقا لمنظمات حقوقية وفلسطينية.

أسماء 6 أسرى من قطاع غزة أفرجت عنهم قوات الاحتلال:

1.إبراهيم يوسف إبراهيم معروف – 52 عامًا – من سكان جباليا

2.أحمد سعدي سعيد نصر – 30 عامًا – من سكان جباليا النزلة

3.نور الدين ناصر إدريس أبو زيادة – 34 عامًا – من خان يونس

4.عاطف محمود ياسين الشيخ – 50 عامًا – من سكان رفح

5.محمد أسامة عبد النجار – 28 عامًا – من سكان خان يونس

6.إيهاب محمد عبد الكريم أبو هجرس – 31 عامًا – من سكان خان يونس (بني سهيلا)