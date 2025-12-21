فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

المنازل المتضرِّرة تحصد أرواح المواطنين... 18 شهيدًا بانهيار 46 مبنًى في غزة

استهداف القدس في 2025.. واقع استيطاني لا رجعة فيه

حماس: الاحتلال يواصل انتهاكاته بما يعمّق الأزمة الإنسانية في غزة

أبو صقر.. رجل الصلح الذي قتله ما تبقّى من بيتٍ مقصوف أنهكه المنخفض الأخير

رفض "الجنائية الدولية" استئنافًا لإلغاء اعتقال نتنياهو وغالانت ينهي محاولة تعطيل المسار القضائي

تسوية البؤر الاستيطانية... سموتريتش يتفاخر بإنجاز "قياسي" في الضفة

حق العبور المفقود

6 شهداء في قصف وإطلاق إسرائيلي وانهيار منزل بغزة

صفقة الغاز الكبرى… إنقاذ للاحتلال وسرقة لحقوق الفلسطينيين

البرد يفتك بالأطفال والنساء وكبار السن بعد عامين من حرب الإبادة

حماس: الاحتلال يواصل انتهاكاته بما يعمّق الأزمة الإنسانية في غزة

21 ديسمبر 2025 . الساعة 16:29 بتوقيت القدس
...
الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم
متابعة/ فلسطين أون لاين

أكد الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، أن استمرار انهيار المباني التي قُصفت خلال حرب الإبادة على قطاع غزة وسقوطها على رؤوس ساكنيها، يعكس تفاقم المخاطر المحدقة بالأوضاع الإنسانية في القطاع، في ظل تشديد الحصار الإسرائيلي، ومنع عمليات الإعمار، وعدم السماح بإدخال مستلزمات الإيواء المناسبة.

وشدد قاسم، اليوم الأحد، على أن تصعيد الانتهاكات الإسرائيلية، المتمثل في القتل اليومي للمواطنين الفلسطينيين، كما حدث صباح اليوم في حي الشجاعية، يُعد استمرارًا لخروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويزيد من خطورة الأوضاع الإنسانية.

وأوضح أن هذا يأتي في وقت تتحدث فيه الأطراف المختلفة عن تثبيت وقف إطلاق النار والتقدم نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب على غزة، بما يعكس رغبة إسرائيلية واضحة في مواصلة العدوان على شعبنا في قطاع غزة.

وأضاف الناطق باسم الحركة: “ما زلنا ندعو الوسطاء إلى التحرك الجاد للجم هذه الخروقات، والضغط على الاحتلال لبدء عملية إعمار حقيقية لقطاع غزة، بدلًا من استمرار استشهاد المواطنين؛ سواء بانهيار المباني المقصوفة، أو غرق الخيام، أو الموت من البرد، في ظل انعدام وسائل التدفئة في القطاع”.

#قطاع غزة #غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة