عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فيما شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها الأمنية على الحواجز المؤدية إلى الأغور.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين، اقتحموا باحات المسجد الأقصى، وأدوا رقصات وطقوسا تلمودية، لمناسبة ما يسمى "رأس الشهر العبري".

وكانت أعداد كبيرة من المستوطنين قد أقاموا، الليلة، حفلات صاخبة في ساحة حائط البراق غرب المسجد الأقصى، تزامناً مع دخول رأس الشهر العبري، واليوم السادس من عيد "الحانوكاة".

من جانب آخر، شددت قوات الاحتلال إجراءاتها على حاجزي الحمرا وتياسير العسكريين. وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها منذ صباح اليوم على الحاجزين، ما تسبب بأزمة خانقة، وتكدس المركبات على الحاجزين، وعدم تمكن المواطنين من الوصول إلى مناطق الأغوار.

وتشهد الحواجز المؤدية إلى الأغوار تشديدات كبيرة منذ أكثر من عامين، وازدادت حدتها في الأشهر الأخيرة، وهو ما يؤدي إلى إعاقة الحياة اليومية للمواطنين وعدم تمكن المزارعين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، بالإضافة إلى صعوبة إخراج المحاصيل الزراعية إلى الأسواق، ما يتسبب بخسائر كبيرة.