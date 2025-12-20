"حماية" يدين استمرار خرق قوات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النَّار بغزَّة

أدان مركز حماية لحقوق الإنسان بأشد العبارات قصف قوات الاحتلال لمدرسة "مبنى تابع للتعليم" تؤوي نازحين في محيط مستشفى الدرة، بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، ما أدى لارتقاء ستة شهداء بينهم سيدة وطفلة وإصابة آخرين

وحذر المركز في بيان صحفي، يوم السبت، من انهيار وقف إطلاق النار بفعل سلوك قوات الاحتلال على الأرض، مطالبًا الوسطاء بتدخل فوري وعاجل يلزم قوات الاحتلال بالعودة لبنود وقف إطلاق النار وتنفيذه .

وبحسب المعلومات التي حصل عليها "حماية" من الدفاع المدني بغزة وطواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، فإن قوات الاحتلال منعت دخول طواقم الإنقاذ للمكان.

وارتفع عدد الشهداء جراء انتهاكات قوات الاحتلال "الإسرائيلي" لوقف إطلاق النار منذ بدء سريانه في العاشر من اكتوبر 2025 إلى نحو 400 شهيد وأكثر من ألف مصاب.

وأكد "حماية"، أنَّ استهداف المدنيين والنازحين، وقصف منشأة تعليمية تقع بالقرب من مرفق طبي، يشكل انتهاكاً فاضحاً لأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، ويعكس تمادى واستهتار قوات الاحتلال الإسرائيلي باتفاق وقف إطلاق النار وتجاهله لأحكام القانون الدولي الإنساني.

وجدد المركز إدانته لاستمرار خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار، محملًا حكومة الاحتلال وقيادة جيش الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم وتداعياتها الخطيرة التي تهدد حياة المدنيين المحميين

واعتبر أن صمت الوسطاء و المجتمع الدولي يعكس مدى الموافقة على سلوك الاحتلال، مطالبًا الوسطاء و المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، باتخاذ إجراءات فورية وفاعلة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان احترام اتفاقات وقف إطلاق النار، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين .

كما طالب مجلس حقوق الإنسان بفتح تحقيق مستقل في هذه الجريمة بما يضمن محاسبة المسؤولين.

وطالب "حماية" المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بفتح في هذه الجريمة، وضمها للتحقيقات الجارية في الحالة الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين