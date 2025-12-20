"العفو الدولية" تدعو لمنع سفينة تحمل أسلحة من الوصول إلى "إسرائيل"

دعت منظمة العفو الدولية، إلى اتخاذ إجراءات لإيقاف السفينة "هولغر جي"، المملوكة لشركة ألمانية، وتحمل 440 طنا من الذخيرة والمعدات العسكرية إلى "إسرائيل".

ونقل بيان عن مديرة قسم البحوث العالمية للمنظمة، إريكا غيفارا روزاس، أمس الجمعة، قولها: "يجب ألا تصل أطنان الشحنة القاتلة إلى إسرائيل، فهناك خطر كبير من استخدامها في الإبادة الجماعية، وانتهاكات القانون الدولي المرتكبة ضد الفلسطينيين".

وأضافت أن "الدول التي تحافظ على علاقات تجارية طبيعية مع إسرائيل تخاطر بالتواطؤ في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".

وأفاد البيان، بأن السفينة ترفع العلم البرتغالي، وأبحرت من الهند متجهة إلى "إسرائيل" وعلى متنها 440 طنا من أجزاء ذخائر متفجرة وصواريخ وفولاذ مخصص للاستخدام العسكري.

وأضافت أن الشحنة الموجودة على متن السفينة التي أبحرت في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تعود لشركتي الصناعات الدفاعية الإسرائيلية "إلبيت سيستمز" و"آي إم آي سيستمز".

ودعت "العدل الدولية" الحكومات لمنع السفينة من الرسو في موانئها، نظرا لخطر استخدام الشحنة المنقولة في الإبادة الجماعية الجارية في غزة المحتلة.

وأعلنت وزارة الحرب الإسرائيلية، الشهر الماضي، وصول الطائرة رقم 1000 ضمن جسر جوي من الغرب مستمر منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة، ليبلغ العتاد العسكري المشحون إليها منذ ذلك الوقت أكثر من 120 ألف طن.

وارتكبت "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 241 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.

