الجنائية الدولية تدين العقوبات الأمريكية على قضاتها بشأن "إسرائيل"

وكالات/ فلسطين أون لاين

أدانت المحكمة الجنائية الدولية، العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على اثنين من قضاتها على خلفية التحقيق المتعلق بـ"إسرائيل"، ووصفتها بأنها هجوم صارخ على استقلال القضاء الدولي وتقويض مباشر لسيادة القانون.

وقالت المحكمة، في بيان رسمي، إن الإجراءات التي تستهدف قضاة ومدعين عامين منتخبين من قبل الدول الأطراف تمثل مساسًا خطيرًا بحكم القانون، محذّرة من أن تهديد الهيئات القضائية أثناء قيامها بمهامها يعرض النظام القانوني الدولي برمته للخطر.

ويأتي بيان المحكمة عقب إعلان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الخميس، أن واشنطن قررت فرض عقوبات على قاضيين في المحكمة الجنائية الدولية، بدعوى استهدافهما "إسرائيل".

وقال روبيو إن بلاده "لن تتسامح مع ما وصفه بانتهاكات المحكمة الجنائية الدولية"، معتبراً أن إخضاع مواطنين أمريكيين أو إسرائيليين لولايتها القضائية يتم بشكل غير مشروع، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ إجراءات وصفها بـ"الملموسة والحازمة" ردًا على ما اعتبره تجاوزات قانونية.

وفي سياق متصل، ذكرت القناة 12 العبرية، الاثنين، أن المحكمة الجنائية الدولية رفضت الطعن الأساسي الذي تقدمت به "إسرائيل" ضد أوامر اعتقال صادرة بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت.

وبحسب القناة، أيد قضاة المحكمة قرارًا سابقًا للدائرة التمهيدية، خلص إلى عدم وجود أي "معطيات أو تطورات جديدة" تستوجب إعادة فتح الإجراءات أو توجيه إخطار جديد إلى الجانب الإسرائيلي.

المصدر: وكالات