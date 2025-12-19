كهرباء غزة تصدر بيانًا توضيحيًا بخصوص ما يُتداول حول إعادة التيار

فلسطين أون لاين

19 ديسمبر 2025 . الساعة 17:25 بتوقيت القدس
صورة من الأرشيف
متابعة/ فلسطين أون لاين

أكدت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة أن ما تم تداوله عبر بعض المنصات بشأن أعمال ميدانية في المحافظة الوسطى جرى فهمه بشكل غير دقيق.

وقالت الشركة، في بيان صحافي، اليوم الجمعة، أن الأعمال الميدانية لا تعني البدء الفعلي بإعادة التيار الكهربائي، ولا تُعد تنفيذًا لصيانة شاملة لشبكات الكهرباء، في ظل عدم توفر المواد والمعدات الأساسية اللازمة.

وأوضحت، أن الجهد الميداني القائم يندرج ضمن الاستعداد الفني المسبق وكسب الوقت تحسّبًا لإمكانية تشغيل محطة التوليد واستقبال الكهرباء منها عند توفر الظروف المناسبة، مشددة على أن هذه الإجراءات لا ترتبط بالخطوط الإسرائيلية غير المتاحة حاليًا للتوزيع.

وأكدت إصرار طواقمها الفنية والهندسية على مواصلة العمل وبذل أقصى الجهود رغم شح الإمكانيات والنقص الحاد في مواد الصيانة والمعدات، والتحديات القائمة.

وجددت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة دعوتها للجهات الدولية والمؤسسات الحقوقية إلى التدخل العاجل والضغط للسماح بإدخال المواد والمعدات اللازمة، بما يمكّن من تحويل هذه الأعمال التحضيرية إلى صيانة فعلية تمهّد لاستعادة خدمة الكهرباء للمواطنين في أقرب وقت ممكن.

 

