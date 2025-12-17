انتحار جندي "إسرائيلي" في قاعدةٍ عسكرية شمالي الأراضي المحتلة

أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، بانتحار جندي "إسرائيلي" داخل قاعدة عسكرية شمالي البلاد، بعد أن أطلق النار على نفسه، ما يرفع عدد الجنود "الإسرائيليين" الذين انتحروا منذ بداية حرب الإبادة إلى 61.

وقالت "هآرتس"، أمس الثلاثاء، إن الجندي، وهو مقتف للأثر ويخدم في الخدمة العسكرية النظامية، أصيب بجروح خطيرة إثر إطلاق النار على نفسه داخل القاعدة، قبل أن يعلن عن وفاته مساء الثلاثاء متأثرا بإصابته.

وفي تقرير سابق، نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن الخبير "الإسرائيلي" يوسي ليفي بيلتس تحذيره من أن "إسرائيل" قد تواجه موجة كبرى من حالات الانتحار.

وأوضح ليفي بيلتس أن حالة التجييش ضد "عدو خارجي" لا تزيد بالضرورة من حالات الانتحار، لكن ما إن ترجع الأمور إلى سابق عهدها سيشعر كثير من "الإسرائيليين"، ومن بينهم جنود الاحتياط، بآثار الصدمة النفسية التي عاشوها، وقد تكون هذه المرحلة هي الأخطر من حيث حالات الانتحار.

وقد أشارت معطيات كشفت عنها وسائل إعلام عبرية إلى أن أكثر من 10 آلاف جندي لا يزالون يعالجون من أزمات نفسية واضطراب ما بعد الصدمة، ولكن تم الاعتراف فقط بـ3769 جنديا على أنهم يتأقلمون مع اضطراب ما بعد الصدمة، ويتلقون علاجا متخصصا.

وبحسب المعطيات، انتحر 20 جنديا "إسرائيليا" في 2024، و16 آخرين منذ بداية العام الجاري وحتى يوليو، وفق صحيفة "هآرتس" العبرية، التي أشارت إلى أنه سجلت منذ ذلك الحين حالات انتحار إضافية لما لا يقل عن 4 جنود.

كما سبق أن أعلن "الجيش الإسرائيلي" انتحار 7 جنود في الخدمة الفعلية منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى نهاية ذلك العام، ليرتفع عدد الجنود الذين انتحروا خلال الخدمة العسكرية منذ بداية الحرب إلى 48 جنديا.

وأوضحت الصحيفة، أن هذه الأرقام لا تشمل الجنود الذين انتحروا خارجة الخدمة العسكرية، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن 13 جنديا انتحروا خارج الخدمة بسبب مشاكل نفسية، بينهم 6 منذ بداية العام الجاري، ما يرفع إجمالي حالات الانتحار منذ بداية الحرب 61.

المصدر / فلسطين أون لاين