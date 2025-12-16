الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارًا يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية

فلسطين أون لاين

16 ديسمبر 2025 . الساعة 08:03 بتوقيت القدس
الجمعية العامة للأمم المتحدة

 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع القرار المعنون: "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية"، وذلك بأغلبية ساحقة.

وصوتت 156 دولة لصالح القرار، فيما عارضته 8 دول، وامتنعت 10 دول عن التصويت.

ويؤكد القرار على جملة من المبادئ والأسس القانونية المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية، من بينها انطباق اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كما يشير القرار إلى الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 19 تموز/يوليو 2024 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات "إسرائيل" وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعدم قانونية استمرار وجودها فيها، إلى جانب استذكاره فتوى محكمة العدل الدولية المتعلقة بالجدار.

وشدد مشروع القرار على الحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية. مطالبًا "إسرائيل" بالكف عن استغلال هذه الموارد. بينما أعاد التأكيد على نداء مجلس الأمن الوارد في قراره رقم "2334".

وأكد حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن هذا الاستغلال. كما شدد على أن ما تقوم به "إسرائيل" من تشييد للمستوطنات وبناء الجدار وغيرها من الممارسات يُعد أعمالًا مضرة بالبيئة الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الجمعية العامة للأمم المتحدة #السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني

