الاحتلال اقتلع 1608 أشجار زيتون في الضفة خلال أسبوع

وثق تقرير فلسطيني، يوم السبت، اقتلاع سلطات الاحتلال نحو 1608 أشجار زيتون، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، خلال الفترة ما بين 4 -11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وأظهر التقرير الذي نشرته وزارة الزراعة الفلسطينية على صفحتها عبر منصة "فيسبوك" الأمريكية، "تصعيدا ملحوظا في اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال ضد المزارعين الفلسطينيين في مختلف محافظات الضفة الغربية".

وكشف التقرير أن إجمالي الأشجار المُتضررة بلغ 1608 أشجار زيتون، من بينها 477 شجرة فقط في محافظة الخليل جنوبي الضفة.

وبين أن اعتداءات الاحتلال خلال تلك الفترة شملت تجريف أراض، واقتلاع الأشجار، وتخريب مئات الأمتار من شبكات الري، وسرقة معدات زراعية، ومنع الوصول للأراضي خلال موسم قطف الزيتون.

وأضاف أن جيش الاحتلال وزع في نفس الفترة مئات الإخطارات بهدم حظائر لتربية المواشي، وخيام، وبمصادرة عشرات الدونمات الزراعية في مناطق متفرقة من الضفة.

وأظهرت بيانات التقرير تركيز الهجمات على الأراضي الزراعية والأشجار المثمرة، بما يعكس نهجا استيطانيا متصاعدا، مشيرا إلى أن قيمة الخسائر المقدّرة تبلغ نحو مليون و335 ألف دولار.

ولفتت وزارة الزراعة إلى أن استمرار الانتهاكات "يهدد الأمن الغذائي الفلسطيني، ويستهدف قطاع الزيتون تحديدا بهدف السيطرة على الأراضي".

وسبق أن كشف تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، استيلاء إسرائيل على 2800 دونم من الأراضي المملوكة لفلسطينيين، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، من خلال أوامر "وضع اليد والاستملاك وتعديل حدود أراضي الدولة".

فيما أشارت معطيات الهيئة إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت منذ مطلع العام 2025 ما مجموعه 53 أمرا لوضع اليد لأغراض عسكرية، في تكثيف ملحوظ لاستخدام هذا النوع من الأوامر الذي يتذرع بالحجة العسكرية للسيطرة على الأراضي الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين