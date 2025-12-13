5 شهداء في قصف "إسرائيلي" استهدف سيارة غرب غزة

استشهد 5 فلسطينيين، عصر يوم السبت، جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية قرب مفترق النابلسي، جنوب غربي مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية بأن طواقم الإسعاف انتشلت جثامين الشهداء من السيارة المستهدفة، ونقلتها إلى أحد مستشفيات المدينة، مشيرة إلى أن القصف أدى إلى تدمير المركبة بالكامل.

من جهتها، أكدت مصادر محلية أن طائرة إسرائيلية مسيرة استهدفت السيارة بشكل مباشر أثناء مرورها في المنطقة، من دون ورود معلومات فورية عن هوية الشهداء أو وجود إصابات أخرى.

في حين ذكرت مصادر صحفية، أن عددا من الانفجارات سمعت قرب دوار النابلسي غرب غزة عقب استهداف السيارة.

ويواصل الاحتلال تصعيده العسكري في عموم قطاع غزة المحاصر، عبر سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات نسف للمنازل والمباني السكنية، في وقت تشتد فيه الأوضاع الإنسانية قسوة في العاصفة الجوية والمنخفض الذي يضرب القطاع.

وشنت طائرات الاحتلال منذ فجر اليوم، سلسلة غارات في مناطق انتشار جيشه في حي التفاح شرقي مدينة غزة، بالتوازي مع قصف مدفعي مكثف وعمليات نسف لمبانٍ شرق مدينة خانيونس، إضافة إلى استهدافات جوية في رفح ومناطق شرقي القطاع، وإطلاق نار متكرر في عدة محاور، لا سيما على جانبي ما يُعرف بـ"الخط الأصفر".

