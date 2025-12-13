فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يقصف جنوب لبنان وحزب الله يحذر من الاستسلام له

حماس: الاحتلال يسعى إلى تقويض اتفاق وقف إطلاق النار وإفشاله

أردوغان: مجلس السلام يجب أن يعالج المشكلة الأمنية بغزة

6 عائلات تخلي منازلها قسرياً تمهيدا لهدمها في نابلس

لجنة تقص حقائق أممية تصل القنيطرة لتوثيق انتهاكات الاحتلال

الشاب جربوع وزوجته.. كرسي متحرك واحد وظروف معيشية بالغة السوء

الاحتلال اقتلع 1608 أشجار زيتون في الضفة خلال أسبوع

التجمع الوطني للعشائر يطالب باستبدال خيام النزوح المهترئة ببيوت متنقلة

الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 70 ألفًا و654 شهيدًا

5 شهداء في قصف "إسرائيلي" استهدف سيارة غرب غزة

5 شهداء في قصف "إسرائيلي" استهدف سيارة غرب غزة

13 ديسمبر 2025 . الساعة 15:15 بتوقيت القدس
...
طائرة إسرائيلية مسيرة استهدفت السيارة بشكل مباشر أثناء مرورها قرب مفترق النابلسي

استشهد 5 فلسطينيين، عصر يوم السبت، جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية قرب مفترق النابلسي، جنوب غربي مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية بأن طواقم الإسعاف انتشلت جثامين الشهداء من السيارة المستهدفة، ونقلتها إلى أحد مستشفيات المدينة، مشيرة إلى أن القصف أدى إلى تدمير المركبة بالكامل.

من جهتها، أكدت مصادر محلية أن طائرة إسرائيلية مسيرة استهدفت السيارة بشكل مباشر أثناء مرورها في المنطقة، من دون ورود معلومات فورية عن هوية الشهداء أو وجود إصابات أخرى.

في حين ذكرت مصادر صحفية، أن عددا من الانفجارات سمعت قرب دوار النابلسي غرب غزة عقب استهداف السيارة.

ويواصل الاحتلال تصعيده العسكري في عموم قطاع غزة المحاصر، عبر سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات نسف للمنازل والمباني السكنية، في وقت تشتد فيه الأوضاع الإنسانية قسوة في العاصفة الجوية والمنخفض الذي يضرب القطاع.

وشنت طائرات الاحتلال منذ فجر اليوم، سلسلة غارات في مناطق انتشار جيشه في حي التفاح شرقي مدينة غزة، بالتوازي مع قصف مدفعي مكثف وعمليات نسف لمبانٍ شرق مدينة خانيونس، إضافة إلى استهدافات جوية في رفح ومناطق شرقي القطاع، وإطلاق نار متكرر في عدة محاور، لا سيما على جانبي ما يُعرف بـ"الخط الأصفر".

المصدر / فلسطين أون لاين
#قصف #دوار النابلسي #خروقات إسرائيلية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة