أردوغان يدعو المجتمع الدولي إلى "سداد دينه للشعب الفلسطيني"

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن المجتمع الدولي مطالب بتوفير دعم قوي لترسيخ وقف إطلاق النار "الهش" في قطاع غزة، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية.

جاءت تصريحات أردوغان، الجمعة، خلال كلمة ألقاها في المنتدى الدولي للسلام والثقة المنعقد في العاصمة التركمانية عشق آباد، حيث شدد على أن استمرار وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين يشكلان أولوية ملحّة في هذه المرحلة.

وأشار الرئيس التركي إلى أن حرب الإبادة الجماعية التي شنتها "إسرائيل" على غزة منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدعم أمريكي مباشر، خلّفت أكثر من 70 ألف شهيد وما يزيد على 171 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، مضيفًا أن العالم شهد في غزة "واحدة من أبشع المجازر خلال قرن".

وقال أردوغان إن وقف إطلاق النار القائم "رغم خروق إسرائيل" لا يزال هشاً، لافتًا إلى أن هذا المسار يحتاج دعماً متواصلاً وقويًا من المجتمع الدولي كي يستمر.

وأبدى أمله في أن يشكل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2800 فرصة لتحقيق سلام دائم وإطلاق عملية إعادة إعمار غزة، وهو القرار الذي تبناه المجلس في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وينص على إنشاء قوة دولية مؤقتة حتى نهاية عام 2027 لتهيئة ظروف إنهاء الحرب.

ودعا الرئيس التركي المجتمع الدولي إلى "سداد دينه للشعب الفلسطيني"، مؤكداً ضرورة إشراك الفلسطينيين في كل مراحل عملية السلام، وأن الهدف النهائي يجب أن يكون التوصل إلى حل الدولتين.