الاحتلال يصادق على 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية

صادق المجلس الوزاري المصغر للاحتلال "الإسرائيلي" للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت"، الليلة الماضية، على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وحسب اقتراح وزير جيش الاحتلال المتطرف يسرائيل كاتس، ووزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، فإن بين هذه المستوطنات "غنيم" وكديم" اللتين تم إخلاؤهما في عام 2005 بموجب خطة فك الارتباط عن قطاع غزة وشمال الضفة الغربية.

وأشارت وسائل إعلام عبرية، يوم الجمعة، إلى أن بين المستوطنات التي صودق عليها، "مستوطنات قديمة إلى جانب أخرى في مراحل متقدمة من إقامتها".

والمستوطنات التي صودق على إقامتها هي: "إش كودِش، اللنبي، غفعات هرئيل، غنيم، هار بيزك، ياعر إل كيرن، ياتسيف، ييتاف غرب، كديم، كوخاف هشاحر شمال، كيدا، مشعول، ناحال دورون، باني كيدم، ريحانيت، روش هعاين شرق، شالم، طمون".

واعتبرت حركة "نحالا" الاستيطانية أن "قرار الحكومة الإسرائيلي بالعودة إلى مستوطنتي غنيم وكديم هو قرار هام وإعلان واضح بأن أرض إسرائيل كلها لنا"، وأن "مثلما حظيت الحكومة الإسرائيلية بالعودة إلى إقامة المستوطنات التي دُمرت في شمال الضفة، ستحظى بإعادة إقامة الاستيطان اليهودي في قطاع غزة".

وأعلن سموتريتش، عن خطة لتخصيص 2.7 مليار شيقل، في إطار ميزانية الدولة للعام 2026، لإقامة 17 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية خلال السنوات الخمس المقبلة.

المصدر / فلسطين أون لاين