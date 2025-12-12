"خروقات إسرائيلية متواصلة".. قصفٌ جويٌّ ومدفعيٌّ على عدة مناطق في قطاع غزة

فلسطين أون لاين

12 ديسمبر 2025 . الساعة 10:45 بتوقيت القدس
تصاعد أعمدة الدخان جراء غارة "إسرائيلية" على غزة

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة الساري منذ العاشر من أكتوبر المنصرم، وسط قصف مدفعي وجوي على عدة مناطق، فيما تتواصل المعاناة الإنسانية في القطاع، حيث زاد المنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة من صعوبة الأوضاع.

وأطلقت آليات الاحتلال النار بشكل مكثف على المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة خانيونس جنوبي القطاع.

وفي مدينة غزة، شنّت طائرات الاحتلال الحربية غارات على شرقي المدينة، فيما واصلت مدفعية الاحتلال قصف المناطق الشرقية للمدينة.

وحلق طيران الاحتلال على مستويات منخفضة في مدينة غزة.

واستشهد 11 مواطنًا وأصيب آخرون، خلال الـ 24 ساعة الماضية،  في انهيار منزل ببئر النعجة في بيت لاهيا شمالي القطاع، وسقوط حائط كبير على خيام النازحين غرب مدينة غزة.

ومن جهته، حذّر الدفاع المدني في غزة النازحين الذين عادوا إلى منازلهم المتضررة جراء قصف الاحتلال، من الإقامة في المباني المتصدعة أو غير الصالحة للسكن، مؤكدة ضرورة إخلائها فورًا تجنبًا لوقوع حوادث انهيار قد تهدد حياتهم.

ومع اشتداد تأثير المنخفض منذ فجر الأربعاء، غرقت آلاف خيام النازحين في مناطق متفرقة من القطاع، بعد هطول أمطار غزيرة، وسط توقعات باستمرار الحالة الجوية العاصفة إلى مساء الجمعة.

ويأتي المنخفض في وقت يعيش فيه النازحون أوضاعا مأساوية بفعل انعدام مقومات الحياة وصعوبة الوصول إلى المستلزمات الأساسية وتراجع الخدمات الحيوية بسبب الحصار الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #خروقات وقف إطلاق النار

