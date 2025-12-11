فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

فلسطين والسعودية يتعادلان (1-1) ويلجأن لأشواط إضافية

البيت الأبيض ينفي اتخاذ قرار نهائي بشأن قوة الاستقرار الدولية بغزة

آخر تطورات المنخفض الجوي وتأثيراته على غزة

الأمم المتحدة: الذخائر غير المنفجرة تهدد حياة أهالي غزة وعودة الإعمار

ركضوا من الموت فسبقهم… أم فلسطينية تحكي وجع الفقد في غزة

الأورومتوسطي: جيش الاحتلال دعس طفلًا حيًّا بجرافة في غزة وحوّله إلى أشلاء

طبٌّ بديل أم إسعافٌ ذاتي؟… غزة تبحث عن علاج في غياب الدواء

محافظة القدس: حملة اقتلاع "إسرائيلية" تستهدف 33 تجمعًا بدويًا

مجزرة عائلة أبو شاويش... ناجية واحدة تحكي فصول الإبادة

البرش: 9300 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد في غزة

فلسطين والسعودية يتعادلان (1-1) ويلجأن لأشواط إضافية

11 ديسمبر 2025 . الساعة 21:31 بتوقيت القدس
...
صورة من المباراة
متابعة/ فلسطين أون لاين

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مباراة منتخب فلسطين الأول، أمام منتخب السعودية في إطار ربع نهائي بطولة كأس العرب التي تقام في قطر 2025.

وتقدم منتخب السعودية بهدفه الأول عن طريق اللاعب فراس البريكان في الدقيقة 58 من ركلة جزاء سددها على يمين حارس فلسطين.

وجاء هدف منتخب فلسطين الأول، عن طريق عدي الدباغ في الدقيقة 65 من الشوط الثاني، بعد عرضية من الناحية اليمنى وصلت إلى الدباغ وسددها على يسار الحارس.

ومع الدقيقة 94 احتسب أمين عمر حكم المباراة ركلة جزاء لصالح السعودية، ولكن بعد رجوعه إلى تقنية الفيديو “الفار” تم إلغاء الكرة قبل إطلاق صافرة النهاية بلحظات.

وبهذا التعادل، يلجأ منتخب السعودية الأول، ونظيره منتخب السعودية إلى الوقت الإضافي على شوطين لمدة 30 دقيقة، بحيث يكون كل شوط 15 دقيقة.

#السعودية #الفدائي #كأس العرب 2025

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة