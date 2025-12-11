فلسطين والسعودية يتعادلان (1-1) ويلجأن لأشواط إضافية

متابعة/ فلسطين أون لاين

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مباراة منتخب فلسطين الأول، أمام منتخب السعودية في إطار ربع نهائي بطولة كأس العرب التي تقام في قطر 2025.

وتقدم منتخب السعودية بهدفه الأول عن طريق اللاعب فراس البريكان في الدقيقة 58 من ركلة جزاء سددها على يمين حارس فلسطين.

وجاء هدف منتخب فلسطين الأول، عن طريق عدي الدباغ في الدقيقة 65 من الشوط الثاني، بعد عرضية من الناحية اليمنى وصلت إلى الدباغ وسددها على يسار الحارس.

ومع الدقيقة 94 احتسب أمين عمر حكم المباراة ركلة جزاء لصالح السعودية، ولكن بعد رجوعه إلى تقنية الفيديو “الفار” تم إلغاء الكرة قبل إطلاق صافرة النهاية بلحظات.

وبهذا التعادل، يلجأ منتخب السعودية الأول، ونظيره منتخب السعودية إلى الوقت الإضافي على شوطين لمدة 30 دقيقة، بحيث يكون كل شوط 15 دقيقة.