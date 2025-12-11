هبوط جديد لعملة البتكوين وسط مخاوف من أرباح الذكاء الصناعي

فلسطين أون لاين

11 ديسمبر 2025 . الساعة 19:42 بتوقيت القدس
وكالات/ فلسطين أون لاين

انخفضت عملة بتكوين، الخميس، إلى ما دون 90 ألف دولار وسط حالة من التوتر في سوق الأصول عالية المخاطر، مع تراجع أسهم التكنولوجيا بفعل مخاوف متزايدة بشأن أرباح قطاع الذكاء الصناعي.

وجاء التراجع بعد نتائج مخيبة لشركة أوراكل الأمريكية، إذ جاءت توقعات أرباحها وإيراداتها دون تقديرات المحللين، بينما أشار مسؤولوها إلى ارتفاع كبير في الإنفاق، وهو ما يعزز القلق من أن استثمارات البنية التحتية للذكاء الصناعي لا تحقق العوائد المتوقعة بالسرعة التي ينتظرها المستثمرون.

وانخفضت بتكوين في أحدث التداولات بنسبة 2.5% إلى 90,056 دولار، بينما تراجعت إيثر بنسبة 4.3% إلى 3,196 دولار، لتتخلى عن مكاسب اليومين الماضيين، مواصلة الهبوط الذي بدأ بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة مساء الأربعاء.

وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى شركة "آي جي" في سيدني، إن العملات الرقمية "لم تُبدِ تفاعلاً حقيقياً" رغم الأداء الجيد لبعض الأصول عالية المخاطر.

وأضاف أن السوق "بحاجة إلى مزيد من الأدلة المقنعة" على انتهاء موجة البيع الأخيرة التي بدأت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

