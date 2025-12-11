حماس تدين قرار بوليفيا استعادة علاقاتها الدبلوماسية مع "إسرائيل"

متابعة/ فلسطين أون لاين

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، قرار حكومة بوليفيا استعادة علاقاتها الدبلوماسية مع الاحتلال، وتراجعها عن الخطوة المشرّفة التي اتخذتها الحكومة البوليفية السابقة بقطع علاقاتها مع الاحتلال في ظل الإبادة الجماعية التي ارتكبها في قطاع غزة.

وطالبت حماس، في بيان صحافي، الحكومة البوليفية بعدم التورط في تبييض صفحة الاحتلال ومجرم الحرب نتنياهو، والالتزام بمواقفها التاريخية الداعمة لقضية شعبنا العادلة، ونضاله المشروع من أجل التحرر والاستقلال.

وجدد الحركة، دعوتها لكافة الدول والمنظمات، للاستمرار في عزل الكيان الصهيوني ومحاسبته على جرائمه بحق شعبنا وانتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي والقيم الإنسانية.

ويوم أمس، أعلنت وزارة خارجية الاحتلال أنها وقعت مع بوليفيا في العاصمة الأميركية واشنطن اتفاقًا يقضي باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

يُذكر أن بوليفيا كانت قد قطعت علاقاتها مع "إسرائيل" سابقا في عام 2009 احتجاجا على عملية عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة، قبل أن تعيد حكومة يمينية مؤقتة العلاقات عام 2019، ثم تُقطع مجددًا في عهد آرسي عام 2023.