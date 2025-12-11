تسجيل مساعدات للنازحين في شمال غزة عبر جمعية تطوير الأسرة

توجه جمعية تطوير الأسرة الخيرية نداءً هاماً وعاجلاً لجميع النازحين وسكان المناطق الشمالية في قطاع غزة، وتحديداً أهالي: بيت حانون، جباليا، بيت لاهيا، وحي التفاح، بضرورة تسجيل بياناتهم بشكل فوري للاستفادة من برامج الإغاثة والمساعدات الإنسانية التي توفرها الجمعية.

يهدف هذا التسجيل إلى حصر وتصنيف الأسر النازحة لضمان وصول الدعم لمن هم بأمس الحاجة إليه في ظل الظروف الراهنة. إن هذا النموذج هو الخطوة الأولى للاستفادة من المساعدات التي سيتم توزيعها.

كيفية التسجيل والحصول على المساعدة؟

للتسجيل والاستفادة من برامج الإغاثة التي تقدمها جمعية تطوير الأسرة الخيرية، يرجى ملء نموذج البيانات بدقة عبر الرابط المخصص لذلك.

الرابط المباشر للتسجيل، اضغط هنا

تؤكد الجمعية أنه سيتم التواصل المباشر مع المستفيدين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، وذلك فور توفر المساعدات وتصنيف الطلبات حسب الحي السكني (مكان السكن الأصلي) ومكان النزوح الحالي.

ملاحظة هامة: يرجى الحرص على إدخال رقم الجوال صحيح ومتاح للتواصل لضمان استلام إشعارات المساعدات.

البيانات المطلوبة في نموذج التسجيل (لتجهيزها مسبقاً):

يتضمن النموذج بيانات أساسية لرب الأسرة وأفرادها لضمان التوزيع العادل والمنظم، ومن أهمها:

- اسم رب الأسرة ورقم الهوية.

- اسم الزوجة ورقم هويتها.

- الحالة الاجتماعية.

- رقم الجوال.

- عدد أفراد الأسرة (ذكور وإناث).

- مكان السكن الأصلي (بيت حانون، جباليا، بيت لاهيا، التفاح).

- مكان النزوح الحالي بالتفصيل والمحافظة.

المصدر / فلسطين أون لاين